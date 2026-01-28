Tom Brady y el dueño de Patriots reclaman al Salón de la Fama por ignorar a Belichick

Tom Brady, el mejor jugador de la historia de la NFL, y Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, se unieron este miércoles al reclamo contra el Salón de la Fama por no incluir a Bill Belichick como nuevo miembro en su primer año como elegible.

"No lo entiendo. Estuve con él todos los días durante 20 años. Si él no es un miembro del Salón de la Fama en su primera votación entonces ningún entrenador debería serlo, lo cual es completamente ridículo; Bill se lo merece", afirmó el exquarterback, que ganó seis Super Bowls junto a Belichick en New England.

El martes pasado se supo que Bill Belichick no alcanzó 40 de los 50 votos necesarios para ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su clase 2026, decisión que tomó por sorpresa a jugadores actuales y leyendas de la NFL.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/ap1705692348255-2d71b2dc-79a28c39.jpeg Bill Belichick ganó más de 300 partidos y seis títulos de Super Bowl durante sus 29 campañas en la NFL. (ARCHIVO/ EFE)

Brady, quien fue reclutado por el veterano entrenador en el Draft del año 2000, recordó el impactó que Belichick tuvo en su exitosa trayectoria en la que a pesar de su hosco carácter para él es el más grande en la historia de la NFL.

"No hay otro entrenador para el que hubiera querido jugar. Si tuviera que elegir uno para ganar el Super Bowl, solo dame una temporada y a Bill Belichick; con eso basta. Es increíble que no esté en la votación; así es el mundo de las votaciones", subrayó el actual analista de televisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/preview-5e315a84-b939ee5a.jpg Robert Kraft, dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, camina en el campo durante el calentamiento de su equipo previo a un partido de la NFL (ARCHIVO/ AP)

Vínculo con los Pats

Robert Kraft, quien contrató en el año 2000 a Belichick como el entrenador en jefe que convirtió a los Patriots en la franquicia más ganadora de la NFL, coincidió con Brady lo inexplicable de la decisión de que el 'coach' más triunfador de la NFL no fuera elegido miembro del Salón de la Fama en su primer año.

"No se puede entender. Es el mejor entrenador de todos los tiempos y, sin lugar a dudas, merece ser incluido por unanimidad en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su primera votación", aseguró Kraft, quien se mantiene entre los finalistas para ingresar al Salón de la Fama este año.

Las críticas contra el comité de votación del recinto de los inmortales salieron incluso de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

"Es la misma mentalidad que impuso al fútbol americano profesional la nueva e inverosímil regla de la patada inicial, la misma que permitió que Bill Belichick no fuera elegido para el Salón de la Fama. ¡Ambas son ridículas y deberían ser revocadas!", aseguró más temprano el mandatario.

La ceremonia de los 'NFL Honors' en el que se darán a conocer los nuevos integrantes del Salón de la Fama se realizará el próximo 5 de febrero en el 'Palace of Fine Arts' de San Francisco, California.