El presidente del comité organizador de Los Ángeles 2028 aparece en la investigación de Epstein

Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. ( ARCHIVO/ AP )

Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, intercambió mensajes inapropiados hace al menos 20 años, con Ghislaine Maxwell, expareja del multimillonario Jeffrey Epstein.

Maxwell, cumple una condena de 20 años de prisión por su participación junto a Epstein en un plan para explotar y abusar sexualmente de varias menores.

La comunicación entre Wasserman y Maxwell, aparece como parte de la documentación del caso Epstein que consta de unos 3 millones de páginas que fueron publicadas el pasado viernes.

En un correo del 2003 , Wasserman, (casado), le dice a Maxwell que desea verla con un traje de cuero ceñido a su cuerpo y se ofrece a darle un masaje. Ambos confiesaban que se extrañaban mutuamente.

En otra comunicación, Maxwell dice a Wasserman sobre un "traje de vuelo ajustado de cuero" que usó recientemente y que pensaba en él en momentos inapropiados.

El actual presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles le asegura a la ahora convicta que piensa en ella "todo el tiempo...¿Qué tengo que hacer para verte con un traje de cuero ajustado?".

Desfile de figuras

Los nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU. relacionados con el pederasta Epstein siguen arrojando nombres de famosos del mundo del espectáculo, los negocios y deporte, así como figuras públicas tales como el Secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Según esos documentos, Lutnick planificaba en 2012 junto a su esposa visitar la isla del millonario, pero no se desprende si esa visita se materializó.

Sin embargo, el funcionario ha dicho que no mantuvo más contacto con Epstein desde 2005, cuando el matrimonio fue invitado a tomar un café en la casa de Epstein, que vivía justo a su lado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/31/30630c824bd2020ebb295dca40842d1d-b5e799bf.jpg Steve Tisch, copropietario de los New York Giants. (FUENTE EXTERNA.)

Alcanza la NFL

En los vínculos con Epstein también figura el copropietario de los New York Giants, Steve Tisch, con quien intercambió numerosos mensajes, en su mayoría en 2013, relacionados con mujeres, destacan los medios. El nombre de Tisch aparece al menos 440 veces entre los documentos.

Tisch, de 76 años, es presidente, copropietario y vicepresidente de los Gigantes y ha producido docenas de películas de Hollywood, incluidas ´Forrest Gump´ y ´Risky Business´.

Tras la publicación de los documentos, que incluyen fotos, Tisch señaló sostuvo "una breve relación" con Epstein en la que intercambiaron correos electrónicos sobre mujeres adultas y hablaron además de cine, filantropía e inversiones.