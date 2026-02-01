×
NFL
NFL

Los Cardinals contratan al entrenador Mike LaFleur

LaFleur tendrá su primera experiencia como entrenador en jefe en Arizona; sustituye a Jonathan Gannon

    Los Cardinals contratan al entrenador Mike LaFleur
    Mike LaFleur, nuevo head coach de los Arizona Cardinals (AFP)

    Arizona Cardinals anunció este domingo la contratación de Mike LaFleur, ex coordinador ofensivo de Los Angeles Rams, como entrenador para los próximos cinco años.

    "Es un líder dinámico e innovador, justo el tipo de persona que buscábamos para guiar a nuestro equipo como entrenador principal", afirmó Michael Bidwill, propietario del equipo.

    Su primera experiencia como head coach

    A sus 38 años, LaFleur tendrá su primera experiencia como entrenador en jefe en Arizona; sustituye a Jonathan Gannon, quien fue despedido el pasado 5 de enero, tras concluir la temporada regular con 3 juegos ganados y 14 perdidos, una de las peores de la liga.

    "Estoy entusiasmado por convertirme en el entrenador de los Cardinals. Agradezco al propietario Michael Bidwill y al gerente general Monti Ossenfort por la oportunidad. Conozco el talento y la tenacidad que tiene este equipo y estoy deseando empezar cuanto antes a trabajar", afirmó LaFleur.

    En sus tres años como encargado del ataque de los Rams, situó a su ofensiva como la quinta en yardas por pase, primera anotaciones, sexta en yardas recorridas y puntos por juego, y octava en eficiencia en la zona roja.

    • LaFleur comenzó su carrera en la NFL en los Cleveland Browns en 2014 y la continuó con los Atlanta Falcons entre 2015 y 2016.

    Mike LaFleur intentará dar consistencia a unos Cardinals que acumulan cuatro temporadas consecutivas con récord perdedor, registros que los han dejado fuera de los 'playoffs'. EFE

