Los Seahawks, que jugarán el Super Bowl LX, niegan estar en venta

Los Seattle Seahawks, que disputarán el Super Bowl LX ante los England Patriots el próximo 8 de febrero, negaron este viernes la información respecto a que están en venta.

"No comentamos rumores ni especulaciones y el equipo no está en venta. Ahora mismo nos centramos en ganar el Super Bowl", escribió el equipo a través de un comunicado.

Los Seahawks respondieron a los rumores de varios medios que más temprano aseguraron que serían puestos a la venta por una cantidad récord de entre 7.000 y 8.000 millones de dólares.

Desde 2018, cuando el propietario Paul G. Allen falleció, la franquicia pasó al control de su hermana Jody, designada como albacea del fideicomiso del patrimonio de Paul, que incluye a los Portland Trail Blazers, de la NBA.

Entre los deseos de Paul Allen estaba que después de su muerte se concretarán las ventas tanto de los Blazers, como de los Seahawks.

En el escrito de Jody Allen sólo se habla de la franquicia de la NBA que sí está en este proceso.

"Según los deseos de Paul, no tengo novedades que compartir, solo que estamos centrados en concretar la venta de los Portland Trail Blazers en los próximos meses", concluyó el comunicado.

Tienen el mismo dueño desde 1996

Paul Allen adquirió a los Seattle Seahawks en 1996 a cambio de 194 millones de dólares, una compra que evitó que el equipo cambiara de sede al estado de California.

Según Sportico, portal especializado en la industria deportiva, hoy los Seahawks están valorados en 6.590 millones de dólares, lo que los sitúa como la decimocuarta franquicia más valiosa de la NFL; se estima que en caso de venta podrían alcanzar entre 7.000 y 8.000 millones de dólares.

Desde que el equipo se fundó en 1976 han tenido varios cambios entre la Conferencia Nacional (NFC) y Conferencia Americana (AFC); en el presente, forman parte de la NFC desde 2002.

A lo largo de su historia suman dos títulos de la división Oeste de la AFC y 10 campeonatos del Oeste de la NFC; han sido campeones en cuatro ocasiones de la Conferencia Nacional y la de este año será su cuarta participación en un Super Bowl, en los que tienen una victoria. EFE

