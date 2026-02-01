Los Patriots llegan a cita del Super Bowl confiados en su mariscal Drake Maye

Drake Maye, mariscal de campo de los New Englando Patriots ( AFP )

New England Patriots, flamante campeón de la Conferencia Americana, arribó este domingo a San José (California) con la confianza en que la conquista del Super Bowl LX partirá del destacado desempeño, ese 8 de febrero, de su mariscal de campo, Drake Maye.

"Un entrenador es tan bueno como sus jugadores, se lo aseguro. Lo sé con certeza y gran parte de nuestro éxito está en nuestros jugadores, especialmente en nuestro 'quarterback', Drake Maye, quien aquí está para llevarnos a la victoria", dijo Mike Vrabel.

Antes de viajar para enfrentar a Seattle Seahawks en el Super Bowl, Vrabel se dirigió a las decenas de aficionados que se reunieron en el Gillette Stadium, hogar de los Patriots.

A pesar de los 10 grados Celsius bajo cero de temperatura, los seguidores de New England despidieron a sus jugadores con un estruendoso grito de 'MVP, MVP, MVP', en referencia a la designación de Jugador Más Valioso de la temporada que esperan sea para Drake Maye, quien agradeció la confianza.

"Quiero agradecerles por todo el apoyo, lo han hecho genial en la temporada. Estamos aquí por ustedes en este gran viaje. Los quiero a todos y los esperamos aquí para celebrar en cuanto volvamos", aseveró el joven pasador de 23 años.

No practicó el viernes

Maye se perdió la práctica del pasado viernes por una lesión en el hombro derecho, pero Mike Vrabel confió en que no será impedimento para que juegue en el Levi's Stadium de Santa Claro.

A su llegada al en el Aeropuerto Internacional Mineta de San José, cada jugador recibió una gorra con motivos del Super Bowl LX.

A partir de este lunes el equipo se entrenará en la Universidad de Stanford.

Será la segunda vez que estos equipos choquen en un partido por el campeonato de la NFL, en el primero, correspondiente a la temporada 2014, los Pats salieron victoriosos.

Todos los títulos de la franquicia los ganaron bajo el mando del entrenador Bill Belichick y del mariscal Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia. EFE

