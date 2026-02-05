Sam Darnold dice que 49ers potenció su nivel para estar en el Super Bowl con Seattle

Sam Darnold será el mariscal de campo de los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX ante los New England Patriots ( AFP )

Sam Darnold, quarterback de los Seattle Seahawks, afirmó este jueves que el aprendizaje con los San Francisco 49ers potenció su nivel para estar con su equipo en el Super Bowl LX, que tendrá lugar el domingo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

"El esquema ofensivo es aún más importante de lo que se ve. Lo aprendí en mi tiempo en San Francisco; aprender sobre defensas fue fundamental para entender cómo las atacamos, qué esquemas debemos usar sobre cada coberturas.

Fue una gran experiencia y algo crucial en mi crecimiento como jugador para estar aquí", explicó el mariscal de campo en la previa del Super Bowl LX .

A sus 28 años, Darnold ha pasado por cinco equipos en la NFL.

En sus primeras temporadas con los New York Jets (2018-2020), equipo que lo reclutó en la primera ronda del Draft 2018, y con los Carolina Panthers (2021-2022) siempre terminó con más derrotas que victorias.

Para 2023, a pesar de que fue el suplente de Brock Purdy en los 49ers con los que arribó al Super Bowl LVIII, que perdieron ante los Chiefs, reconoció que bajo el manto del entrenador Kyle Shanahan mejoró su desarrollo para leer a las defensivas contrarias.

Esa habilidad la mostró en la temporada 2024 con los Minnesota Vikings, a los que lideró a los playoffs con un récord de 14 triunfos y 3 derrotas, pese a lo cual no lo retuvieron para esta campaña en la que firmó con los Seahawks.

Ese recorrido, aseguró, lo ha hecho valorar el año que tuvo con Seattle, al que comandó para terminar la temporada regular como el mejor equipo de la Conferencia Nacional, algo que corroboró con el triunfo en el duelo por el título ante Los Angeles Rams de hace dos semanas que les dio el pase al Super Bowl.

"No creo que esto hubiera sido posible sin los obstáculos que tuve que superar al principio de mi carrera, eso te hace saber en dónde estás parado. Hoy, estoy muy motivado. Voy a exigirme más de lo que cualquier fuerza externa pueda jamás", subrayó.

Detalles sobre la lesión de Nick Emmanwori y su recuperación

En su primera aparición como titular en el juego por el campeonato de la NFL, Darnold intentará obtener su primer anillo de campeón y guiar al equipo a la obtención del segundo Super Bowl de su historia.

Más temprano, Mike Macdonald, entrenador de los Seahawks, informó que el apoyador Nick Emmanwori sufrió un esguince de tobillo en el entrenamiento, pero confió en que se recuperará para el domingo. EFE

