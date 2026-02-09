Klint Kubiak deja a los campeones Seahawks para ser entrenador de los Raiders de Brady

Klint Kubiak, nuevo entrenador en jefe de los Las Vegas Raiders ( AFP )

Klint Kubiak dejó este lunes de ser el coordinador ofensivo de los recientes campeones de la NFL, Seattle Seahawks, para convertirse en el nuevo entrenador en jefe del equipo Las Vegas Raiders, de Tom Brady.

Detalles confirmados sobre su llegada a Las Vegas Raiders

"Como propietario minoritario de las Vegas Raiders acabamos de contratar a Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seahawks, como nuestro nuevo entrenador en jefe. Conozco a Klint y le tengo un gran respeto y aprecio por su trabajo", afirmó el exquarterback de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers.

Kubiak, de 38 años, quien tendrá su primera experiencia como entrenador en jefe con los Raiders, fue el encargado de llamar las jugadas ofensivas de los Seahawks en la temporada 2025 que culminó el domingo anterior con el triunfo sobre los Patriots en el Super Bowl LX.

El 'coach' originario de Houston, Texas, llega en sustitución del veterano entrenador Pete Carroll, quien el pasado 5 de enero fue despedido luego de que terminó la campaña con tres ganados y 14 perdidos, la peor marca entre los 32 equipos de la NFL.

¿Quién es Klint Kubiak y cuál es su trayectoria en la NFL?

"Voy a los Raiders y estoy entusiasmado por ello", señaló Kubiak aún con el papel picado en los hombros de la celebración por el título con Seattle.

Klint arrancó su carrera de entrenador como asistente de la ofensiva de los Denver Broncos, equipo con el que estuvo del 2016 al 2018.

Las siguientes tres temporadas las pasó como 'coach' de quarterbacks y coordinador ofensivo de los Minnesota Vikings.

En el 2022 regresó a los Broncos para desempeñarse como coordinador del ataque aéreo y entrenador de mariscales de campo.

Su andar por la NFL continuó como coordinador ofensivo de los New Orleans Saints en 2024, mismo cargo que desempeño con los Seahawks hasta el triunfo en el Super Bowl LX.

Klint es hijo del retirado Gary Kubiak, quien como entrenador llevó a los Denver Broncos a ganar el Super Bowl 50.

Su objetivo será aprovechar las ocho selecciones con las que cuenta el equipo en el Draft del próximo mes de abril para empezar la reconstrucción de una franquicia que solo ha clasificado a playoffs una vez en los recientes nueve años. EFE

as/jmrg/gbf