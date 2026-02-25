Fuerza Aérea repite oro en la modalidad de parejas de los 55 Juegos Deportivos Militares

María Paula Hernández y Virginia Bello (ARD) a la izquierda, Aumí Guerra y Shantalle Hungría (FARD) al centro y Carmina Hermón y Rosalía Guzmán (ERD), medallista en la competencia de parejas en los Juegos Militares y de la Policía Nacional del 2026 en la rama femenina. ( FUENTE EXTERNA )

La Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) continuó su racha ganadora en el Sebelén Bowling Center al conquistar las medallas de oro en las ramas masculina y femenina de la modalidad de Parejas, en el marco de los 55 Juegos Deportivos Militares y la Policía Nacional.

En la rama masculina, el binomio compuesto por Alejandro Prats y Leonardo Ardente, representando a la FARD, se llevó el metal dorado tras una cerrada competencia en la que acumularon un total de 2,313 pines en cinco partido.

Prats sumó su segunda medalla de oro del evento tras haber ganado previamente en sencillos.

El podio de parejas masculinas quedó integrado por:

Oro: Alejandro Prats y Leonardo Ardente ( FARD ) – 2,313 pines

y ( Plata: Gabriel Ureña y Willie Javier ( EN ) – 2,307

y Bronce: Hector Lizardo y Ricardo Garrido (ARD) – 2,127

En la rama femenina, la pareja conformada por la estelar Aumí Guerra y Shantalle Hungría dio otra medalla de oro a la FARD al terminar con un total de 2,131 pines.

Con este resultado, Guerra también asegura su segunda presea dorada en lo que va de la justa.

Las ganadoras en Parejas Femeninas fueron:

Oro: Aumí Guerra y Shantalle Hungría ( FARD ) – 2,131 pines

y ( ) – Plata: Carmina Hermon y Rosalía Guzmán ( EN ) – 2,001 pines

y ( ) – 2,001 pines Bronce: María Paula Hernandez y Virginia Bello (ARD) – 1,999 pines

Tabla de posiciones

Tras concluir los eventos de sencillos y parejas, la tabla general de puntos es liderada por la Fuerza Aérea (FARD) con 46.5 puntos, seguida por el Ejército (EN) con 16.5, la Armada (ARD) con nueve y en la última posición está la Policía Nacional que no tiene puntos.

La competencia culmina con la modalidad de equipos en las instalaciones del Sebelén Bowling Center.