El BMW Pádel Experience 2026 sirvió de escenario para que una gran figura de este deporte, pudiera constatar el crecimiento vertiginoso que tiene la disciplina en el país.

Se trata de Cata Tenorio, monarca mundial de este deporte en cinco ocasiones, y quien advierte que el pádel dominicano tiene mucho futuro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/05033036-bmw-padel-experience-2026-samil-mateo-dominici19-171c95a3.jpg Cata Tenorio (al centro de la segunda fila), es acompañada por federados, entrenadores, atletas y organizadores en la foto oficial del BMW Pádel Experience 2026. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

"A pesar de que recién estoy llegando al país, ya estaba muy bien informada de lo que pasa acá, y la verdad es que el pádel competitivo tiene un gran futuro en República Dominicana", dijo Tenorio a Diario Libre.

La destacada atleta argentina realizó un juego de exhibición y además compartió su visión sobre la importancia de entrenar con intención y método, especialmente en mercados donde el deporte crece a gran velocidad, como es el caso del pádel dominicano que ya es federado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/05033036-bmw-padel-experience-2026-samil-mateo-dominici41-b7420e38.jpg Cata Tenorio en acción durante el partido de exhibición. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Edición 2026

La versión de este año del BMW Pádel Experience tendrá un formato más estructurado con el respaldo técnico de Pádel MBA, organización especializada y líder en formación de la disciplina.

El modelo propone un circuito de estaciones guiadas con correcciones prácticas y retroalimentación inmediata para los que participen en las sesiones que se llevarán a cabo en el Grove Pádel Club del 6 al 8 y del 13 al 15 de marzo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/05033036-bmw-padel-experience-2026-samil-mateo-dominici9-fb90d1f0.jpg Álex Aguado, Head Coach Internacional de pádel. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

El coach internacional Álex Aguado, de Pádel MBA, también destacó la sindicó que de seguir ese camino, pronto habrá atletas nacionales que competirán al más alto nivel en el extranjero.

De acuerdo con datos de la Real Federación Dominicana de Pádel, se estima que unas cuatro mil personas lo practican en el país, en un total de 40 clubes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/05033036-bmw-padel-experience-2026-samil-mateo-dominici28-5ef8f100.jpg El pádel se ha convertido en uno de los deportes emergentes de mayor crecimiento en el país. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Unos mil jugadores ya son federados y se espera que varios puedan competir al más alto nivel en el futuro cercano.