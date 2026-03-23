La campeona olímpica Lin Yu-Ting regresa al boxeo tras cumplir con la elegibilidad de sexo

Lin Yu-Ting ganó la medalla de oro en los 57 kilos de los Juegos Olímpicos de París en 2024. ( FUENTE EXTERNA )

La boxeadora taiwanesa Lin Yu-Ting fue autorizada por World Boxing, la federación internacional de boxeo reconocida a nivel olímpico, para volver a competir en eventos internacionales después de superar un test de elegibilidad de sexo, según anunció la Asociación de Boxeo de Taiwán (CTBA, por sus siglas en inglés).

Yu-Ting, campeona olímpica en París 2024 en la categoría de -57 kilos (peso pluma), había sido descalificada del Mundial de 2023 a causa de que la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés), entonces organismo rector del deporte, había determinado que no cumplía con sus test de género.

En verano de ese mismo año, la IBA perdió su estatus olímpico por su falta de transparencia y sus contradicciones sobre la metodología de las pruebas de género. Así, la taiwanesa pudo competir en los Juegos parisinos, gracias a que la competición olímpica de boxeo fue organizada directamente por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Eso no impidió que tanto su caso como el de la boxeadora argelina Imane Khelif suscitaran polémica durante el evento, a pesar de que el COI insistió en que no había dudas sobre el sexo de ninguna de ellas y que habían cumplido con todos sus requisitos.

En 2025, la entidad de reciente creación World Boxing asumió el mandato del boxeo internacional con reconocimiento del COI. Estableció su propio test genético para determinar el sexo de las boxeadoras, con el objetivo de detectar la presencia o ausencia de cromosoma Y.

Proceso de la prueba

Yu-Ting se sometió a esa prueba en 2025. Aunque no se desvelaron los resultados, la CTBA confirmó el pasado sábado que, después de un proceso de apelación oficial con World Boxing, su boxeadora fue aprobada para competir, cumpliendo la política de elegibilidad de sexo. La federación internacional confirmó la noticia a través de sus canales oficiales.

"Esto es un alivio tremendo para Lin Yu-Ting y un desarrollo positivo para la comunidad del boxeo en Taiwán. Nos agrada que los expertos médicos independientes de World Boxing revisaran todas las pruebas y confirmaran que ella ha sido mujer desde que nació, cumpliendo todos los requisitos, sin ninguna ventaja competitiva", reza el comunicado de la CTBA.

"El retorno de Lin-Yu Ting marca un momento significativo tanto para su carrera como para la comunidad del deporte, reforzando los principios de justicia, transparencia y bienestar de los atletas en el boxeo internacional", concluye.

Yu-Ting volverá a competir en los campeonatos de Asia de boxeo de 2026, que se celebrarán entre el 29 de marzo y el 10 de abril en Ulán Bator (Mongolia).