El Ironman 70.3 Cap Cana 2026 se celebrará el 17 de mayo

El Ironman 70.3 será celebrado el 17 de mayo ( FUENTE EXTERNA )

El Ironman®? 70.3®? Cap Cana 2026, será celebrado el próximo 17 de mayo con el apoyo de los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat) para fortalecer los protocolos de salud y seguridad del evento.

Milagros Ureña, directora general de la entidad, destacó que esta alianza reafirma el compromiso de la institución con la salud, la inclusión y la atención médica de calidad para atletas de alto rendimiento.

Participación y logística médica en el evento deportivo

"Para nosotros es fundamental contar con aliados de esa calidad y trayectoria. Su respaldo fortalece nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de los atletas, permitiéndonos ofrecer una competencia con estándares médicos de alto nivel, acorde con la magnitud de un evento internacional", expresó Wilber Anderson, CEO de SBR Sports LLC.

Como parte de su participación, aportarán una infraestructura médica integral que incluye equipos de atención prehospitalaria, puntos médicos estratégicos en todo el recorrido y coordinación directa con centros hospitalarios, garantizando cobertura durante las disciplinas de natación (1.9 km), ciclismo (90 km) y carrera (21.1 km).

El Ironman®? 70.3®? Cap Cana reunirá atletas nacionales e internacionales y contará además con la expo oficial los días 15 y 16 de mayo.