De Los Mina a la NFL, la apuesta que Bayron Matos espera acertar este año

Bayron Matos jugó baloncesto profesional en el país y el exterior antes de emprender su travesía en el fútbol americano. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

Antes de colocarse un uniforme de fútbol americano, Bayron Matos era conocido en su barrio simplemente como ¨El Hombre¨. Así lo llamaban en la calle 10 de "La Tablita", en Los Mina, donde en el asfalto caliente de la cancha del club 29 de Junio, volaban sus sueños de baloncesto.

Allí, a veces descalzo y con la "chispa" que dice solo da el barrio, forjó un físico de 6´7 pies y 313 libras que hoy toca las puertas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL por sus siglas en inglés) por tercera ocasión.

Con 25 años, Matos no tiene dudas de su cronograma al éxito.

"El tercer año (en el intento), será mi año en la NFL. Mi enfoque es prepararme más mental y físicamente para cuando me llegue la oportunidad", dijo Matos en visita a Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/bayron-matos-dolphins-e22c68ee-2cb18203.jpg Los Miami Dolphins fueron el primer equipo de Matos en 2024. (FUENTE EXTERNA)

El salto a Estados Unidos

A través de una beca, Matos llegó a la Florida. A los 20 años, su destino era el aro y el balón en la Universidad de South Florida (USF). Sin embargo, un cambio de coach en el programa abrió una brecha inesperada.

El equipo de fútbol americano de USF lo llamó y lo que comenzó como una curiosidad por sus condiciones atléticas, terminó llevándolo a la NFL como agente libre no drafteado para los Miami Dolphins, en mayo de 2024.

"Cuando me vi en el campo de entrenamiento, no lo creía, vi a esos jugadores que admiraba, y de repente todo se volvió rápido, y quería ser parte de todo", confiesa Matos que invirtió su primer año completo en el equipo de prácticas de los Dolphins.

Gran amenaza

En junio pasado, la adversidad golpeó con la violencia de un tackle (derribo): una contusión cerebral severa lo dejó casi paralítico durante casi tres meses.

"Tuve que aprender a hablar, a caminar. Les dije a mis coaches que me dejaran venir al país, y aquí me mejoré, ya en octubre estaba listo", relata el atleta.

Pero a pesar de su recuperación milagrosa, el negocio de la NFL no espera. Miami lo dejó libre en agosto. Sin embargo, su resiliencia dio frutos y en octubre los Indianapolis Colts lo firmaron para su equipo de práctica, donde hoy mantiene viva la llama del debut para esta campaña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/img5587-1536x989-84d26bd4.jpeg Matos enseña los fundamentos del fútbol americano a niños durante una clínica impartida en Santo Domingo este pasado fin de semana. (FUENTE XTERNA)

Físico de RD

Para Matos, el talento que la República Dominicana exporta a la MLB es el mismo que puede cosechar para el fútbol americano. "Somos atletas naturales. Un dominicano se cría jugando pelota, básquetbol sin tenis, yo me crié así, y eso es lo que busca la NFL", aseguró.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-10-at-220216-80e6457e.jpeg Isaac Gittens, Encargado de Football Pipeline Development de la NFL. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

La visión es compartida por Isaac Gittens, encargado de Football Pipeline Development, quien acompañó a Matos en Santo Domingo y quien asegura que están en el país "buscando todo tipo de opciones y oportunidades" para el talento criollo.

Matos se desempeña como liniero ofensivo (OT), una posición ingrata para el espectáculo pero vital para la victoria, pues se trata de proteger al quarterback o mariscal de campo en el ataque.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/bayron-matos-dejado-fuera-de-roster-por-los-miami-dolphins-4851d3d3.jpeg Bayron Matos (75), en una formación ofensiva de los Miami Dolphins en un partido de pretemporada. (FUENTE EXTERNA)

El aprendizaje ha sido a base de choques de realidad, como cuando enfrentó un ataque defensivo repentino (blitz) de Jalen Ramsey, ocho veces Todos Estrellas, y campeón del Super Bowl en 2021.

Por lo delgado que lo vio, pensó que era pan comido. "Pero cuando se movió, nunca había visto una persona tan rápida, entró volando en nuestra zona", admite entre risas.

El atleta criollo destaca la importancia de que no incluir el dopaje en la preparación y práctica de un deporte profesional y dijo que ha sido testeado por el programa antidrogas de la NFL hasta tres veces en una semana, y siempre ha salido negativo.