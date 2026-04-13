Sertelsa Televisión y Quality de España: responsables de la transmisión de Juegos Santo Domingo 2026

El Estadio Olímpico será la sede de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y donde se hará el torneo de atletismo. ( DIARIO LIBRE / NEAL CRUZ )

Las empresas Sertelsa Televisión y Quality fueron seleccionadas para la producción, transmisión y cobertura oficial de todas las disciplinas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán en Santo Domingo del 24 de julio al 10 de agosto.

La designación recae en dos compañías con experiencia en producción audiovisual deportiva. Sertelsa Televisión cuenta con más de dos décadas de trabajo en transmisiones en vivo en el país, mientras que Quality ha participado en la cobertura de eventos multideportivos internacionales, con operaciones de gran escala en términos de horas de producción, despliegue técnico y personal.

El evento es organizado con el respaldo del Gobierno dominicano y del comité encabezado por José Monegro.

De acuerdo con lo informado, la cobertura de los Juegos incluirá alrededor de 1,000 horas de transmisión en vivo, lo que representaría el mayor volumen de producción televisiva realizado en República Dominicana para un evento deportivo.

Charles Sánchez, director de Sertelsa Televisión, indicó que el proyecto implicará la cobertura de todas las disciplinas del programa deportivo, con una estructura técnica y operativa que permitirá la difusión en múltiples plataformas.