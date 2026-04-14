El tren Nueva York-MetLife podría superar 100 dólares durante el Mundial de Fútbol

El tren J llegando a una estación del Metro de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Los aficionados al fútbol que esperan con ansias la Copa del Mundo podrían ver un incremento en el precio del billete de ida y vuelta desde Nueva York al estadio MetLife, en el vecino estado de Nueva Jersey, donde se jugarán ocho partidos, desde los 12,90 dólares que pagan actualmente por el trayecto de 18 millas (29 kilómetros) hasta más de 100 dólares, según The Athletic.

De acuerdo con el medio deportivo, que cita a personas familiarizadas con los planes de New Jersey Transit (NJ Transit) que pidieron anonimato, aunque la compañía ofrece tarifas reducidas para personas mayores, niños y personas con discapacidad, durante el Mundial todos los pasajeros pagarían el mismo precio.

El medio indica además que el comité organizador del Mundial de Nueva York/Nueva Jersey declinó hacer comentarios y que se espera que los planes de transporte se presenten la próxima semana.

"Los precios de los billetes para viajar el día del partido aún no se han finalizado y cualquier referencia al coste sería especulación sin confirmar", indicó un portavoz de NJ Transit a The Athletic.

La gobernadora del estado, Mikie Sherrill, afirmó en una rueda de prensa el lunes que, desde que asumió el cargo a principios de este año, ha tratado de reducir la carga que los costes del Mundial suponen para los contribuyentes de Nueva Jersey.

"Una de las cosas clave que quería asegurar era que no íbamos a pagar el traslado de las personas que asistan a la Copa del Mundo a costa de los contribuyentes y los residentes de Nueva Jersey", señaló Sherrill.

Altos costos

Se estima que el coste de los servicios que prestará NJ Transit para los ocho partidos del Mundial en el MetLife ascenderá a 48 millones de dólares, según el medio.

De acuerdo con fuentes de la compañía, los requisitos de seguridad de la FIFA son tan estrictos que los partidos cuentan con el perímetro de seguridad más elevado de cualquier evento celebrado en el estado.

Esas fuentes negaron que el aumento de precios tenga un carácter especulativo y aseguraron que responde a la necesidad de evitar pérdidas o costes excesivos para los contribuyentes locales.

Con esta medida, NJ Transit se suma a otras jurisdicciones que prevén incrementos en el transporte durante el torneo, como Massachusetts, donde el precio del viaje de ida y vuelta pasará de 20 a más de 75 dólares para desplazarse desde Boston al Gillette Stadium de Foxborough.

También se ha confirmado que el servicio alternativo de autobuses entre Boston y los estadios costará 95 dólares por asiento, según The Athletic.

Según los acuerdos con la FIFA, durante el Mundial las ciudades anfitrionas asumen los costes de seguridad, protección, adaptaciones de los estadios y transporte público, mientras que el organismo rector del fútbol mundial obtiene los ingresos por venta de entradas, derechos de retransmisión, concesiones, patrocinios y aparcamientos oficiales.