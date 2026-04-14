Escándalo sacude la NFL: coach de los Patriots y periodista en relación extramarital

Fotografías divulgadas por Page Six colocan al entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, y a la reportera de la NFL vinculada a The New York Times, Dianna Russini, en el centro de una controversia que ha generado reacciones en el entorno deportivo y mediático.

Las imágenes, captadas en un hotel de lujo en Sedona, Arizona, muestran a ambos tomados de la mano, abrazándose y compartiendo tiempo a solas en distintas áreas del complejo, incluido el área de piscina y la azotea de un bungalow privado.

Según el reporte, Vrabel, de 50 años, y Russini, de 43, fueron vistos juntos durante al menos un día completo. Testigos indicaron que desayunaron en el restaurante del hotel, pasaron cerca de una hora en la piscina y posteriormente fueron observados en una zona privada al atardecer, donde incluso habrían bailado brevemente.

El lugar donde fueron captados, un resort de tipo "solo adultos", es descrito como un destino habitual para escapadas románticas, con tarifas que alcanzan hasta 2,160 dólares por noche en sus alojamientos privados.

Versiones encontradas

Ambos protagonistas ofrecieron explicaciones similares tras la difusión de las imágenes. Aseguran que no estaban solos, sino acompañados por amigos que no aparecen en las fotografías.

Fuentes cercanas a Russini señalaron que la periodista realizaba un viaje de senderismo con dos amigas. En tanto, allegados a Vrabel indicaron que el entrenador viajó con conocidos y que regresaron ese mismo día a otro hotel.

Sin embargo, al menos tres testigos citados en el reporte aseguraron no haber visto a otras personas junto a ellos durante su estancia en el lugar.

Contexto y repercusión

El caso adquiere mayor dimensión por el perfil de ambos. Vrabel es una de las figuras activas en la estructura deportiva de la NFL, mientras que Russini se desempeña como una de las principales fuentes informativas de la liga en medios estadounidenses.

La cercanía entre un entrenador en funciones y una periodista con acceso directo a información interna plantea cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en la cobertura deportiva.

Tras la publicación de las imágenes, también se reportó la salida de Russini de su posición en el medio deportivo afiliado al New York Times, aunque no se han ofrecido detalles oficiales sobre las razones.