Entrega pabellón de gimnasia rumbo remodelado para los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quinta desde la derecha, realiza el corte de cinta para entregar el remodelado Pabellón de Gimnasia en el Parque del Este. ( CORTESÍA MIVED )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Carlos Bonilla —conocido como Ito Bisonó—, encabezaron este jueves el acto de entrega de las obras de remodelación total del Pabellón de Gimnasia, ubicado en el Parque del Este.

Esta intervención, como parte del proceso de preparación hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; julio 8), garantiza instalaciones de clase mundial para los atletas.

El ministro Bisonó destacó: "Estamos cumpliendo con el cronograma establecido, entregando cada instalación en el tiempo previsto y con los estándares que exige un evento de esta magnitud. Nuestro compromiso es que el país llegue a Santo Domingo 2026 con obras listas, funcionales y a la altura de sus atletas".

El funcionario enfatizó que "desde el MIVHED hemos cumplido con construir, recuperar y dignificar estas instalaciones. A partir de ahora, corresponde a las autoridades deportivas, las federaciones y los propios atletas asumir el compromiso de su cuidado, mantenimiento y uso responsable, para que este legado perdure en el tiempo para las familias dominicanas".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/pabellon-de-gimnasia-entregado-16426-3e80fa9f.jpeg Parte del futuro de la gimnasia dominicana durante la entrega del remodelado Pabellón de Gimnasia este jueves 16 de abril de 2026. (CORTESÍA MIVED)

En tanto, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, validó la edificación y ratificó que el espacio cumple con los requerimientos para los atletas y que, a solo 99 días del inicio de los Juegos, el cronograma de entrega avanza a buen ritmo.

"Vamos a recibir 36 países que integran Centro Caribe Sports y más de seis mil atletas que estarán aquí haciendo gala de sus capacidades deportivas. Estamos preparados para tener una buena competición", dijo.

Igualmente, el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, José P. Monegro, señaló: "Hoy estamos recibiendo este pabellón de gimnasia, uno de los más impresionantes de Centroamérica y el Caribe, al igual que los demás que hemos recibido".

Detalles del pabellón

La obra abarcó una intervención integral de 10,785.48 metros cuadrados, optimizando cada espacio para el flujo de atletas y espectadores. Entre los puntos clave destacan un área de competencia de cerca de 2,800 metros cuadrados, equipada con iluminación especializada de 1,500 lux, diseñada para transmisiones televisivas y precisión técnica.

Además, cuenta con un área de calentamiento de 1,500 metros cuadrados, que permite a los deportistas prepararse en condiciones óptimas antes de competir.

El renovado pabellón dispone de una capacidad de 3,623 personas, con gradas modernas, palcos VIP y áreas exclusivas para la prensa. Su diseño lo convierte en un complejo integral, con servicios que incluyen áreas de salud, zonas médicas especializadas, espacios de masaje para la recuperación de atletas, gimnasios diferenciados para niños y adultos, áreas para árbitros y vestidores de última generación.

Entre las facilidades para el público, el recinto dispone de cafetería, snack bar y baños inclusivos adaptados para personas con discapacidad.

En cuanto a tecnología y seguridad, cuenta con sistemas de circuito cerrado de televisión, redes de datos de alta velocidad y una renovación total de los sistemas eléctricos y sanitarios.

La inversión en esta remodelación ascendió a RD$260.3 millones.

Hacia Santo Domingo 2026 Esta entrega reafirma el compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader con el deporte y con el éxito de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe. El pabellón no solo servirá como sede oficial durante el evento, sino que queda como legado para el desarrollo del talento joven en Santo Domingo Este.En el acto participaron la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia de los Santos; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, y el presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia, Edwin Rodríguez, junto a otras autoridades del sector deportivo y gubernamental.