Los Steelers renuevan una temporada más al veterano quarterback Aaron Rodgers

Los Pittsburgh Steelers anunciaron este lunes la renovación del contrato del 'quarterback' Aaron Rodgers, de 42 años, por una temporada y una cantidad estimada en 25 millones de dólares.

Rodgers, que suma 66.274 yardas lanzadas, 527 'touchdowns' y cuatro premios MVP en sus 21 temporadas en la NFL, disputará de esta forma su segunda temporada en Pittsburgh.

El pasador californiano lanzó para 3.222 yardas, 24 'touchdowns' y solo siete interceptaciones en 2025, en el que fue capitán de los Steelers.

Rodgers llegó a Pittsburgh en 2025 como agente libre tras su deslucido paso por los New York Jets.

Altos y bajos

La carrera de Aaron Rodgers antes de su llegada a Pittsburgh estuvo marcada por una época dorada de dominio absoluto y reconocimientos individuales en la NFL.

El pasador californiano se consolidó como una de las misiones más complejas para las defensas rivales durante sus años dorados con los Green Bay Packers, franquicia a la que guio al campeonato en el Super Bowl XLV.

Su precisión quirúrgica, su brazo privilegiado y su capacidad para cuidar el balón lo llevaron a conquistar cuatro premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, colocándolo de forma indiscutible en la conversación de los mejores mariscales de campo de la historia.

Sin embargo, los años previos a su desembarco en los Steelers también trajeron consigo severos baches emocionales, lesiones y un declive mediático.

Su última etapa en Green Bay se vio empañada por constantes fricciones con la directiva debido a la falta de armas ofensivas y decisiones del draft, lo que forzó su salida hacia los New York Jets.

En la Gran Manzana, las enormes expectativas se derrumbaron de inmediato al sufrir una devastadora rotura del tendón de Aquiles en su primera serie ofensiva de la temporada; tras su recuperación, su rendimiento posterior fue catalogado como deslucido, sumergido en un entorno de alta presión neoyorquina que aceleró el final de su etapa antes de buscar una redención deportiva en Pittsburgh.