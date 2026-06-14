El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte presenta pabellones renovados luego de años de descuido

Con el eslogan "El cambio se siente en el deporte", el Gobierno de la República Dominicana, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha redoblado esfuerzos para preparar y renovar espacios destinados a múltiples disciplinas, con el objetivo de que sean aprovechados por los "nuevos héroes" del deporte nacional.

Las intervenciones en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este reflejan una apuesta por instalaciones más modernas y funcionales, capaces de impulsar el desarrollo atlético del país.

Preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La renovación de estas infraestructuras, en mira a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, evento en el que Quisqueya volverá a ser sede regional y recibirá a miles de atletas de decenas de países.

Múltiples disciplinas como atletismo, natación, voleibol, baloncesto, béisbol, halterofilia y muchas otras figuran entre las que se beneficiarán de estas mejoras, en un esfuerzo orientado a elevar las condiciones de preparación y competencia de los atletas dominicanos.

Las adecuaciones buscan responder tanto a las necesidades del alto rendimiento como al fortalecimiento de la base deportiva nacional.

La inversión en el deporte también representa una apuesta por la juventud y la promoción de valores sanos como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia. El fortalecimiento de estos espacios busca contribuir a la formación integral de las futuras generaciones.