Cuba traerá 504 deportistas a los Juegos Centroamericanos en Santo Domingo 2026

Los atletas cubanos fueron inscritos este lunes, conforme a informes. ( FUENTE EXTERNA )

Cuba inscribió este lunes una delegación de 504 deportistas de 42 disciplinas que competirán en 356 de las 497 pruebas convocadas para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollarán del 24 de julio al 8 de agosto próximo en la capital de República Dominicana.

La representación cubana va al evento en Santo Domingo con el objetivo de quedar entre los tres primeros lugares del medallero por países, declaró el director de alto rendimiento del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), José Antonio Miranda, citado por el sitio deportivo estatal Jit.

Disciplinas

Los deportistas inscritos competirán en ajedrez, clavados, natación, natación artística, polo acuático, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, béisbol, boxeo, canotaje, ciclismo de ruta y pista, deportes electrónicos, ecuestre salto, esgrima, fútbol, gimnasia artística, rítmica y trampolín.

Además fueron oficializadas las nóminas de hockey sobre césped, judo, kárate, levantamiento de pesas, lucha, patinaje de velocidad y artístico, pentatlón, racquetbol, remo, sóftbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vela, voleibol y voleibol, de playa.

El directivo consideró posible que los deportistas cubanos ganen unas 70 medallas en 19 disciplinas y un buen número de cupos para participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Asimismo dijo que ya entrenan en República Dominicana los atletas cubanos de voleibol (f), judo, tiro, levantamiento de pesas y triatlón.

De acuerdo al pronóstico de las autoridades deportivas de la isla, la primera medalla de oro podría llegar del ciclismo femenino, y otras doradas, plateadas o de bronce, las aportarán los deportes de combate como el boxeo, lucha libre y grecorromana, el taekwondo y el judo, y también del atletismo, el béisbol y el canotaje.

Actuación cubana en juegos de 2023

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023, Cuba llevó una delegación de 494 deportistas, ocupó el tercer lugar por países -por detrás de México y Colombia- con un total de 196 medallas: 74 de oro, 59 de plata y 63 de bronce.