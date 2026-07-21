Bartolo Colón y Junior Noboa participan en el encuentro deportivo entre la Policía y el Ejército

Siguiendo los lineamientos del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, y del director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, la Policía Nacional y el Ejército de República Dominicana realizaron el pasado domingo una jornada deportiva en el paraje Las Coles, municipio Arenoso, provincia Duarte, con el objetivo de fortalecer la integración entre ambas instituciones y promover el deporte como herramienta de desarrollo para la juventud.

Previo a la jornada, el comisionado nacional de Béisbol, Junior Noboa, entregó pelotas de béisbol y softbol a dirigentes deportivos de la comunidad, donadas para fomentar la práctica de ambas disciplinas entre niños y jóvenes del lugar.

El general Jacobo Mateo Moquete y el coronel Francis Jorge, directores de Deportes de la Policía Nacional, y el Ejército respectivamente, reafirmaron el compromiso institucional de continuar llevando este tipo de iniciativas a distintas comunidades del país.

En el play de la comunidad Las Coles, Arenoso, se jugó un partido de béisbol donde la Policía Nacional, amparado en talento joven captado recientemente, se impuso 10x0 al Ejército de República Dominicana, quienes son los actuales campeones del béisbol de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional .

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/foto2-b1531a5e.jpg El Coronel Francis Jorge , Director de Deportes del Ejército, se dirige a los presentes en Las Coles, a su derecho Junior Noboa, el Comunicador Alfredo De la Cruz, Bartolo, el General Mateo Moquete y el dirigente PN Juan Valera. (FUENTE EXTERNA)

Leyendas del béisbol

El ex lanzador de Grandes Ligas Bartolo Colón, realizó el lanzamiento de la primera bola con Junior Noboa de bateador de honor, quienes compartieron con atletas, dirigentes deportivos, periodistas y comunitarios presentes.

Al ser abordado por los periodistas, Bartolo Colón destacó el talento nuevo observado en el equipo de la Policía Nacional y felicitó al mayor general Cruz Cruz por abrir las puertas a jóvenes del interior del país captados en ese tipo de encuentros

En la actividad también hubo una exhibición en softbol molinete realizada por el Ejército y la Selección Nacional de esta disciplina, que representará el país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la cual está integrada por miembros de las Fuerzas Armadas y la institución del orden.