Las Reinas del Caribe buscan en RD, pasar a las Olimpiadas de Los Ángeles 2028

Brayelin Martínez cruza el balón ante Colombia durante la final del Voleibol Femenino de Santo Domingo 2026. ( FOTOGRAFIA CEDIDA POR NORCECA. )

El eco de las celebraciones de cada punto, rumbo al séptimo oro seguido en Centroamericanos y del Caribe, aún resuena en el Pabellón de Voleibol "Ricardo -Gioriber- Arias".

Sin embargo, del 21 al 29 de este mes, las Reinas del Caribe regresan a la misma cancha para el Campeonato Continental Norceca Femenino, una cita donde las anfitrionas defenderán su título obtenido en 2023, y al mismo tiempo buscarán clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Solo el ganador del torneo tendrá el pase directo a las próximas olimpiadas, mientras que los que lleguen a semifinales avanzarán a la Copa Mundial (2027), para la que Estados Unidos y Canadá ya están sembrados por ser anfitriones.

Logro histórico

Será la segunda ocasión en la que Dominicana podrá sellar boleto a los Juegos Olímpicos como local.

De conseguirlo una vez más, las Reinas del Caribe estarán en unas olimpiadas por quinta ocasión, un logro inédito para un equipo dominicano de deporte en conjunto, luego de sus participaciones en Atenas 2004, Londres 2012, Tokio 2020 y París 2024.

Para fines del pase a Los Ángeles 2028, la actuación de Estados Unidos no contará para la fase clasificatoria del Norceca, ya que es el país sede de las Olimpiadas.

Calendario y formato

El grupo A del Norceca 2026 tendrá a Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Canadá y México. Mientras que en el B estarán Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Costa Rica.

Las Reinas del Caribe inician la ruta hacia la defensa de su título el viernes 21 a las 8:30 p.m. frente a Costa Rica.

Siempre a esa misma hora, las nueve veces campeonas centroamericanas y del Caribe se miden a Cuba el sábado 22, y el domingo 23 cierran su fase de grupo ante Puerto Rico.

En caso de quedar en primer lugar del B, Dominicana y el ganador del A pasan directamente a semifinales, y ahí esperarán por los ganadores de los cruces entre los que hayan quedado en segundo y tercer lugar en ambos grupos.

Luego el torneo entra en su primera fase final para definir los cuatro mejores, que son los que definirán el clasificatorio continental, en el que se medirán el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero.

El sábado 29 a las siete de la noche será la gran final del torneo.

Las Reinas del Caribe tratarán de aprovechar al máximo el chance de pasar a las olimpiadas en casa, ya que en caso de no hacerlo, la otra vía sería a través del Campeonato Mundial 2027, al que pasan con ser uno de los tres mejores de Norceca.