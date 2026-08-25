México derrotó sin problemas a Costa Rica

Momento de acción del partido entre México y Costa Rica en el Norceca Continental Championship 2026 ( CEDIDA POR NORCECA )

El sexteto de México derrotó la tarde de este martes al combinado de Costa Rica 3-0 (25-19, 25-7 y 25-15) y se ganó el derecho de enfrentar en el partido por el quinto puesto del Campeonato Continental Norceca 2026 a su similar de Puerto Rico.

Tras el encuentro, las mexicanas colocaron su marca en dos victorias e igual número de derrotas, mientras que las costarricenses ahora tienen marca de 0-4.

Aime Margarita Topete lideró el triunfo de México con 13 puntos (nueve de ellos en ataque y dos en bloqueos).

Jugadoras destacadas

Sus compañeras Sofía Maldonado Díaz y Karina Angélica Flores Gamez concluyeron el encuentro con 12 y 10 puntos, respectivamente.

En cambio, por Costa Rica, las mejores fueron María Sofía Arroyo Valle y María del Sol Venegas, ambas con seis unidades.

Importancia del encuentro

Las aztecas fueron superiores en ataque (39-17), bloqueo (7-2) y servicios (7-0).

El encuentro se celebró en el Palacio del Voleibol Ricardo –Gioriver- Arias y es clasificatorio al Mundial 2027 y da la oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.