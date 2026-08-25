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México derrotó sin problemas a Costa Rica

Las mexicanas enfrentarán este miércoles a Puerto Rico a partir de las 5:30 de la tarde, por un puesto en el Mundial 2027 y mantener vivas sus esperanzas de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

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    México derrotó sin problemas a Costa Rica
    Momento de acción del partido entre México y Costa Rica en el Norceca Continental Championship 2026 (CEDIDA POR NORCECA)

    El sexteto de México derrotó la tarde de este martes al combinado de Costa Rica 3-0 (25-19, 25-7 y 25-15) y se ganó el derecho de enfrentar en el partido por el quinto puesto del Campeonato Continental Norceca 2026 a su similar de Puerto Rico. 

    Tras el encuentro, las mexicanas colocaron su marca en dos victorias e igual número de derrotas, mientras que las costarricenses ahora tienen marca de 0-4. 

    Aime Margarita Topete lideró el triunfo de México con 13 puntos (nueve de ellos en ataque y dos en bloqueos).

    Jugadoras destacadas

    Sus compañeras Sofía Maldonado Díaz y Karina Angélica Flores Gamez concluyeron el encuentro con 12 y 10 puntos, respectivamente.

    En cambio, por Costa Rica, las mejores fueron María Sofía Arroyo Valle y María del Sol Venegas, ambas con seis unidades.

    RELACIONADAS

    Importancia del encuentro

    • Las aztecas fueron superiores en ataque (39-17), bloqueo (7-2) y servicios (7-0).

    El encuentro se celebró en el Palacio del Voleibol Ricardo –Gioriver- Arias y es clasificatorio al Mundial 2027 y da la oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. 

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