Los 49ers devoran a los Rams ante 100,021 espectadores en Australia

Brock Purdy, número 13 de los San Francisco 49ers, corre con el balón en el tercer cuarto del partido de fútbol americano de la NFL contra Los Angeles Rams en el Melbourne Cricket Ground el 11 de septiembre de 2026 en Melbourne, Australia. ( ROBERT CIANFLONE/GETTY IMAGES )

Los San Francisco 49ers devoraron a Los Ángeles Rams (27-7) en el primer partido histórico de la temporada regular de la NFL disputado en Australia, en el espectacular escenario del Melbourne Cricket Ground ante más de 100.000 aficionados.

El cruce entre dos potencias del Oeste de la NFC acabó con un autoritario triunfo de los Niners, liderados por un 'quarterback' Brock Purdy que lanzó tres pases de anotación y una interceptación.

Purdy lanzó para 205 yardas contra la ineficaz defensa de los Rams en el Melbourne Cricket Ground ante 100.021 aficionados, la séptima mayor asistencia a un partido de temporada regular en la historia de la NFL. La capital deportiva de Australia disfrutó de su primer encuentro real con el fútbol americano, y de una victoria contundente de los 49ers, que ya se habían ganado el cariño de muchos australianos al viajar a Melbourne una semana antes que los Rams.

En los Rams, Matthew Stafford, MVP de la última temporada, vivió un día complicado. No pasó de las 155 yardas, con 15 de 25 en pases y una interceptación.

Los angelinos lideraron la NFL el año pasado por promedio de puntos por partido (30.5), pero esta vez no pasaron de los siete. Y eso que el 'touchdown' a la carrera de Kyren Williams les dio ventaja 7-3 en el primer cuarto.

A partir de ese momento, los 49ers dominaron el partido. Purdy encontró una extraordinaria línea de 39 yardas para Demarcus Robinson (50 yardas recibidas en el partido) en el segundo cuarto y entregó otros dos pases de anotación en un magnífico tercer período, para Mike Evans (49 yardas totales) y Deebo Samuel (48), en su primer encuentro tras el regreso a California.

El pie de Eddy Piñeiro incrementó el margen al duro 27-7 que condenó definitivamente a los Rams.

Al final, los 49ers vieron premiada su decisión de viajar a Australia una semana antes del partido, disputado en la mañana del viernes 11 de septiembre en Melbourne y en la noche del jueves en Estados Unidos.

Los Rams, por su parte, apenas llegaron a Melbourne por la mañana del jueves y el técnico Sean McVay apostó por mantener a sus jugadores con el mismo huso horario de Los Ángeles.

En los angelinos debutó el ala defensiva Myles Garrett, incorporado procedente de los Cleveland Browns, mientras que Aaron Donald no viajó a Australia al seguir con su puesta a punto después de volver al equipo tras su retirada del fútbol americano en 2022.

El regreso de la NFL

La temporada 2026 de la NFL se puso en marcha el miércoles con el triunfo de los Seattle Seahawks por 13-10 sobre los New England Patriots, en la reedición del último Super Bowl.

Seattle, vigente campeón, resolvió un partido apretado con tres intercepciones a Drake Maye, incluida una en el último cuarto que aseguró el primer triunfo del curso.

Además, el quarterback Sam Darnold abandonó el encuentro por una lesión de cadera.

La primera semana tendrá el domingo su bloque central, con Buffalo Bills-Houston Texans y Baltimore Ravens-Indianapolis Colts entre los duelos más atractivos de la primera franja, antes de que los Green Bay Packers reciban a los Minnesota Vikings y los Philadelphia Eagles se midan con los Washington Commanders.

La jornada dominical se cerrará con el clásico de la NFC Este entre los Dallas Cowboys y los New York Giants, en el Sunday Night Football.

El primer fin de semana de competición concluirá el lunes, con los Denver Broncos de visita a los Kansas City Chiefs en Arrowhead. EFE