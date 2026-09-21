El Banco Central dedica sus juegos al bicampeón olímpico Félix Sánchez

De izquierda a derecha, Ervin Novas Bello, gerente del BCRD; Félix Sánchez, doble campeón olímpico; Héctor Valdez Albizu, gobernador del BCRD; Clarissa de la Rocha de Torres, vicegobernadora del BCRD y Benigno Alcántara Gil, presidente de la Junta Directiva del CEBC. ( CEDIDA POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA )

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, pronunció las palabras de inauguración de los XXIX Juegos Interdepartamentales 2026, un evento deportivo dedicado al bicampeón olímpico y mundial, Félix Sánchez.

Durante la ceremonia de inauguración celebrada el pasado viernes 18 de septiembre en el estadio de softbol del Club de Empleados del Banco Central, Valdez Albizu expresó sentirse orgulloso de dedicar los juegos al bicampeón mundial y olímpico de los 400 metros con vallas, Félix Sánchez.

El gobernador Valdez Albizu dijo, "no por casualidad el Estadio Olímpico de esta capital está nombrado en su honor. Su carrera lo ha llevado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano y su legado, digno de admiración, se completa con ser un ejemplo para la juventud a través de la formación de decenas de atletas en su nueva función de entrenador y mentor".

Reconocimientos y testimonios

El gobernador indicó que la dedicatoria forma parte de las acciones de promoción de los buenos valores, el fomento de la vida familiar y de la práctica deportiva de la institución.

A Félix Sánchez se le entregó una placa de reconocimiento a su trayectoria deportiva y una moneda conmemorativa del 70 aniversario del Banco Central. Al recibir la placa, Sánchez alentó a los bancentralianos a "conservar este tipo de evento con orgullo, asi como la imagen de institución inigualable en la República Dominicana por su prestigio y como componente fundamental del crecimiento y la estabilidad".

Félix Sánchez estuvo acompañado de su esposa, la karateca María Dimitrova, quien también ya fue reconocida en el año 2019 en los juegos del Banco Central con lo cual se convirtieron en la primera pareja de esposos en recibir la dedicatoria de la competencia.

Autoridades presentes

El protocolo de la ceremonia de inauguración contó con las palabras de bienvenida del presidente de la Junta Directiva del club de empleados y director administrativo del Banco Central, Benigno Alcántara, y el juramento deportivo por el atleta Melvin Frías, asi como el tradicional desfile de las 29 delegaciones y departamentos al compás de la Banda de Música de la Armada Dominicana.

En la actividad estuvieron presentes, además del gobernador, los miembros de la honorable Junta Monetaria, Enmanuel Cedeño, superintendente de bancos, y Arturo Martínez Moya; la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; entre otros subgerentes, funcionarios y colaboradores de la institución.