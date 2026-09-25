Veintiséis y diecinueve años de cárcel para los 2 acusados de matar al exrugbista argentino Aramburu

Los abogados de los ultraderechistas Loïk Le Priol, acusado de asesinato, este martes en el juicio por la muerte del exrugbista argentino Federico Martín Aramburu, muerto el 19 de marzo de 2022. ( EFE / CARMEN MENÉNDEZ )

El exmilitar Loïk Le Priol fue condenado este viernes por el Tribunal de lo Penal de París a 26 años de cárcel por haber asesinado a balazos el 19 de marzo de 2022 al exrugbista argentino Federico Martín Aramburu, mientras que Romain Bouvier recibió una pena de 19 años por tentativa de asesinato.

Tras casi 11 horas de deliberaciones y ante la presencia de familiares de Aramburu, entre ellos su viuda María, y de los padres de Le Priol, el presidente del Tribunal, Franck Zientara, pronunció un veredicto decidido por un jurado popular y con unas penas solo un año inferior a lo solicitado por la Fiscalía.

"La balística ha demostrado la voluntad de Le Priol de apuntar y tocar una parte vital de Aramburu (...) hasta dispararle tres veces por la espalda", señaló Zientara, dejando clara "la voluntad de matar" y descartando la legítima defensa que esgrimió el antiguo miembro del cuerpo de élite de la Marina francesa.

El presidente del Tribunal tampoco dio por válida una falta de discernimiento fruto de su estrés postraumático tras sus misiones en África.

Zientara apuntó a la "rabia narcisista" de Le Priol y le achacó "la muerte gratuita" de Aramburu, "de 42 años y padre de familia", al tiempo que señaló "la ideología mortífera" de la que estaba influenciado en el momento de los hechos, sin especificar cuál.

Aunque los jueces descartaron el racismo como agravante legal en el procesamiento, la Fiscalía y la acusación han utilizado su pasado en el grupúsculo de ultraderecha GUD -disuelto en 2024 por su peligrosidad- para definir su perfil violento y su familiaridad con las armas.

El exjugador internacional de los Pumas fue asesinado después de una banal pelea regada de alcohol en la madrugada del 19 de marzo en el bar Le Mabillon del bulevar Saint-Germain de París en la que también estuvo implicado Shaun Hegarty, antiguo jugador de rugby y amigo y socio del argentino.