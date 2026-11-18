Durante su carrera como nadador de ultradistancia, Marcos Díaz supo llegar de una orilla a la otra, en tramos de cientos de kilómetros. Pero en la lucha contra el dopaje en el país, parece nadar contra la corriente y siente que no va ni por la mitad del recorrido.

Luego de que Diario Libre publicara una reseña sobre la serie de reportajes de la televisión pública alemana en la que se muestra cómo la falta de controles antidopaje ha perjudicado a niños y jóvenes prospectos del béisbol (lo que ha llevado a algunos a la muerte), Díaz está convencido de que es el Gobierno el que debe intervenir el negocio del béisbol.

"Lo que ha expuesto (el reportaje), es una realidad conocida por todos (...) es que por menos de ahí el persecutor del crimen ha salido aquí detrás de gente para decir: ´ya lo capturamos´. Yo no he visto ninguna redada ni he visto ninguna acción de nada", dijo Díaz a Diario Libre.

Díaz señaló que le produjo "vergüenza, pena y mucha tristeza" cuando colegas dirigentes, le llamaron desde Estados Unidos y otras latitudes escandalizados por los hallazgos de la ARD.

El dirigente deportivo, que presidió durante cuatro años la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la Unesco, indicó que existen denuncias públicas, nombres de personas, lugares y testimonios relacionados con el suministro de sustancias a jóvenes peloteros, pero que nunca se toman acciones concretas.

Durante sus ocho años (2012-2020) como viceministro del Ministerio de Deportes, Díaz se convenció de que el sistema de firmas y la Lidom son negocios privados que escapan al control de una federación o institución gubernamental, por lo que su regulación en cuanto al dopaje debe venir de instancias superiores con mayor poder.

Además, establece que la Agencia Nacional Antidopaje en el país funciona a la perfección en el olimpismo, pero para detener el flagelo del dopaje en el béisbol, el Gobierno le debe ampliar sus competencias y recursos para supervisar también las estructuras de las ligas profesionales, academias formales e informales y a los entrenadores independientes.

El Comisionado y la Lidom

Díaz, que estuvo 6 años en el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA-WADA), indica que la figura del Comisionado de Béisbol no debe tener vínculos con la industria, ademas de contar con más recursos humanos y económicos para fiscalizar.

No entiende cómo a pesar de conversar el tema con dueños y directivos, la Lidom sigue sin una política antidopaje, lo que sí existe en Venezuela y en la MLB.