Marie Abreu Jiménez, doble medallista de bronce en el campeonato Panamericano de Gimnasio ( CEDIDA POR MARIE ABREU JIMÉNEZ )

La quisqueyana Marie Isabella Abreu Jiménez puso en alto el nombre de la República Dominicana al conquistar dos medallas de bronce en el Campeonato Panamericano UPAG 3 Infantil y Juvenil de Gimnasia Artística 2026, celebrado desde el 16 al 20 de este mes de noviembre, en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Abreu Jiménez, perteneciente a The Kids Gymnastics Academy (TKG), consiguió la presea de bronce en la final de la modalidad Salto Individual del certamen al registrar una puntuación de 12.300 puntos y 7mo. Lugar en piso.

En equipo junto a Dinely Raynov Ricardo del Club Diamante y Laura Rodríguez Montás del Club Deportivo Naco, lograron el tercer lugar tras obtener una puntuación de 86.300 puntos en la referida competencia internacional donde participaron representantes de 17 países.

El combinado tricolor femenino colocó en alto la bandera dominicana bajo la dirección técnica de los entrenadores Birnalisi De La Cruz, Holger Berrera, Julio Méndez y Xavier Veloz, cuyo acompañamiento y dedicación contribuyeron al desempeño de las jóvenes deportistas durante la justa.

Trayectoria y futuro

Marie Isabella, de tan sólo 14 años, entrena actualmente en la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogym) y es considerada como parte del futuro de la disciplina.

Las dos medallas panamericanas de Abreu Jiménez se suman al bronce por equipo conquistado en el Campeonato Centroamericano, Costa Rica 2025, al primer lugar del Campeonato Nacional 2025, entre otros logros.

Con este resultado las atletas criollas reafirman el potencial de las nuevas generaciones de la gimnasia nacional y el compromiso de continuar representando dignamente al país en escenarios deportivos internacionales.