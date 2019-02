$!“Más miedo que esperanza”, la incertidumbre de deportistas venezolanos en España

Para Mayra, el reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, supone “un triunfo, porque el país está ahora sumido en una miseria importante”.

“Hay que sacar a este hombre (Nicolás Maduro) a toda costa porque todo lo que se cuenta aquí, sobre todo a través de las redes sociales, no es nada comparado con la realidad, porque mi familia está allí. Tengo allí a mi hermana con tres niños, de 13, 14 y 2 años, a mis tíos, mis primos... y lo están pasando muy mal”, comenta a Efe.

Habla “todos los días” con ellos, los observa “muy asustados y con miedo”. “Mi hermana ya no manda a sus hijos al colegio... hay muchos rumores... Hay caceloradas todos los días. Hay una especie de toque de queda, por los bulos y rumores”.

“Mi hermana tiene en su casa restricciones de agua, de luz, de gas, y eso no es vida. Yo estuve el año pasado allí en diciembre y ese no es, para nada, el país que dejé hace siete años. Me resultó un choque bastante importante. Fue muy fuerte, un shock”, relata.

“Y luego está el tema de la comida”, dice. “Yo ayudo a mi hermana con lo que puedo, cada mes o cada semana, porque cada día suben las cosas. Si vas al supermercado y no sabes si el paquete de pasta que ayer te costó, por ejemplo, un euro, hoy está a uno cincuenta... y mañana puede estar a dos”.

Según Mayra, “el problema está el desabastecimiento porque no hay nada”.

“Los últimos días mi hermana ha intentado comprar sobre todo comida no perecedera porque, entre otras problemas, está el de la luz. No puedes congelar por las restricciones. Y ni siquiera las medicinas más básicas, tampoco hay. Conozco casos de amigas cuyas abuelas han fallecido de neumonía porque no hay nada para darles”, afirma.

La exjugadora admite que, “a pesar de ser más de izquierdas que de derechas” y de que “Guaidó parece que tira más a las derechas, con tal de que salga este Maduro” lo apoya “totalmente”.

“Hay que hacer algo ya. ¡Menos mal que la comunidad internacional ayuda para intentar sacar a este tirano de allí”, resalta Mayra Vásquez, que admite a Efe que en las elecciones de mayo no votó “porque llegó un punto” en el que consideraba que no había nada que hacer.

“¿Esperanzados por el apoyo internacional?. Yo creo que hay más miedo que esperanza. Y no saben nada. En la tele venezolana es como si no pasase nada. Se enteran por el boca a boca, por el whatsapp. Intentan informarse, sobre todo, por internet y a través de las páginas colombianas, la CNN en español, algunos venezolanos que están en el exterior”.