$!Maya, Sirí y Giménez ponen a las Estrellas más cerca que nunca de la gloria

Anoche en la Sultana del Este, con el Tetelo Vargas abarrotado, José Sirí no faltó a la fiesta. Pegó hit, se robó dos bases, anotó una carrera, remolcó otra y jugó otra gran defensa.

La definición

Mejía no tuvo problemas en las primeras dos entradas para hacer out a los bates verdes. Pero en el tercero perdió la brújula. El cubano Yasmany Tomás abrió con triple al jardín derecho, un batazo que Jordany Valdespín no pudo recoger a tiempo. Gustavo Núñez falló con rodado por tercera, pero José Sirí pegó sencillo remolcador al central y se encendieron las tribunas del Tetelo.

Sirí se robó primero la segunda y luego la tercera, Fernando Tatis III recibió boleto, se estafó la intermedia, Miguel Sanó falló con línea a tercera para el segundo out, pero Héctor Giménez conectó imparable al derecho remolcador de dos y Junior Lake sacudió sencillo al central lo que sacó del montículo a Mejía. Subió a lanzar Jarlin García. El ataque terminó cuando Héctor Sánchez sacó rodado por el campo corto que hizo contacto con Giménez, out por regla.