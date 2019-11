$!Miguel Sanó sobre despido de Tatis: “Estoy muy decepcionado”

“Yo en este momento estoy fuera del país y no he escrito nada en mi Instagram desde que terminó la temporada de la MLB. Pero tengo que escribir sobre esta noticia que acabo de ver, porque estoy muy decepcionado con lo que le han hecho a mi papá Tatis Sr. Un equipo que no ha ganado en más de 50 años un campeonato y con Dios y Tatis Sr en su primer año pudimos lograrle esa alegría a mi pueblo San Pedro de Macorís. Increíble, pero yo jamás pisaré el play Tetelo Vargas con uniforme o para apoyar el equipo. (Me pueden cambiar también @fernando_tatis21 ) oh y mi anillo me lo pueden mandar a mi casa”.

A través de su cuenta de Instagram Fernando Tatis Jr reaccionó con enfado tras el despido de su padre, además de Vladimir Guerrero Jr.