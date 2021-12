Dania Akeel, mujer piloto saudita que espera servir como ejemplo

Al alba de su primera participación en el Dakar, la mujer piloto saudita de rallies Dania Akeel espera servir de modelo a las mujeres de su país, explicó en una entrevista a la agencia SID, filial de la AFP.

Dania Akeel, pilota saudí, que estará compitiendo en el Rally Dakar en su versión 2022. (Fuente externa)

A sus 33 años, será una de los dos primeras mujeres de la monarquía islámica en tomar el volante en este 44º Dakar, que afronta su tercera edición saudita (del 1 al 14 de enero).

"Espero que las espectadoras no miren tanto el resultado, sino que vean el hecho de que hago lo que me gusta. Me coloco en una situación en la que puedo fracasar, o puedo cometer errores, pero también puedo tener éxito", declaró Akeel.

La otra participante saudita, Mashael Al Obaidan, participa en el rally también en un Buggy T3 de tipo Maverick X3.

Akeel destacó recientemente ganando el título de campeona del mundo FIA de cross-country Baja en la categoría T3.

La joven piloto es consciente de la particularidad de su participación y de las expectativas que suscita: "Siento ya la responsabilidad de estar a la altura y de rendir homenaje a este papel. Pero demasiada presión solo puede ser nociva".

"Es una gran aventura", que será "una experiencia muy difícil en el plano mental y físico: quiero disfrutar de ello. Debo recordarme que esta carrera es muy personal. Es una carrera conmigo misma. Con desafíos como éste, crecemos. Espero que todo termine bien", explicó.

Su objetivo en este rally-raid, en el que habrá 1.065 participantes en el desierto de la Península Arábiga, a bordo de 578 vehículos, en los 8.375 km previstos en el programa, es sobre todo terminar la carrera.

"Me gustaría obtener una buena clasificación. Pero soy una recién llegada, es mi primer Dakar", según Akeel. "La competidora que hay dentro de mí tendrá un ojo puesto en la clasificación, pero quiero sobre todo llegar a Yedá", concluyó.