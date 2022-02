Marc Márquez contento y muy satisfecho de su regreso a la competición

Dijo que la vista está perfecta y aunque físicamente he acabado cansado todo ha ido

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se ha mostrado muy contento de su regreso a la competición y satisfecho del rendimiento que ha logrado con la nueva moto, pero sobre todo por el hecho de que "volver a pista".

"La vista está perfecta y aunque físicamente he acabado cansado todo ha ido bastante bien" Marc Marquez Piloto de Repsol “

"Después de todo lo que hemos vivido ha sido muy gratificante, pero ha sido un día largo y duro", reconoció.

"Me siento bien con la moto; ha sido un día normal después de mucho tiempo y ha habido de todo, he sido rápido pero he cometido pequeños errores, pero se podría decir que ha sido un regreso normal", calificó el piloto de Repsol Honda.

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se ha mostrado muy contento de su regreso a la competición y satisfecho del rendimiento que ha logrado con la nueva moto, pero sobre todo por el hecho de que "volver a pista"

"Después de tanto tiempo me he sentido bien encima de la moto, he cometido algunos errores, pero después de tanto tiempo seguramente necesite más horas y más kilómetros para evolucionar, pero estoy muy contento de probar la moto nueva porque cambia muchísimo y lo importante es que estamos en pretemporada y tenemos que seguir rodando para configurar la moto", explicó Marc Márquez.



"La vista está perfecta y aunque físicamente he acabado cansado todo ha ido bastante bien", ha asegurado el piloto de Repsol.

"La nueva moto es mejor, pero todavía tenemos que entender muchas cosas porque es un cambio muy grande y tengo que entender los límites, para eso está la pretemporada, por eso mañana será importante hacer una tanda más larga para seguir aprendiendo y entendiendo", manifestó satisfecho Marc Márquez.