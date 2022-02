Vettel y Verstappen a favor de una anulación del Gran Premio de Rusia de F1

Los campeones del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen y Sebastian Vettel no se ven participando en el Gran Premio de Rusia en septiembre, tras la invasión rusa de Ucrania.

"Me he levantado sorprendido. Es horrible ver lo que pasa. Por mi parte, mi opinión es que no debería ir, no iré", reaccionó el alemán Sebastian Vettel en una rueda de prensa en Cataluña, donde tienen lugar los entrenamientos de pretemporada de F1.

"Creo que no estaría bien hacer una carrera en el país", añadió sobre un Gran Premio previsto para el 25 de septiembre en Sochi.

"Lo siento mucho por las personas inocentes que pierden la vida, que mueren por razones estúpidas", por unos "dirigentes muy extraños y locos", declaró.

"Vamos a hablarlo, pero ya he tomado mi decisión", concluyó el piloto de Aston Martin.

"Cuando un país está en guerra, lo correcto es no corre allí, eso es seguro. Pero lo que cuenta no es lo que pienso, decidirá el conjunto del paddock", dijo, por su parte, el vigente campeón mundial, el holandés Max Verstappen (Red Bull).

La F1 "sigue muy de cerca el desarrollo" de la situación, reaccionó el campeonato en un comunicado, sin hacer "ningún otro comentario sobre la carrera prevista en septiembre".

Rusia lanzó este jueves una invasión de Ucrania, con ataques aéreos y la entrada de fuerzas terrestres, causando decenas de muertos ya desde las primeras horas, según las autoridades ucranianas.