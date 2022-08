BMW valora importancia del mercado dominicano para su marca

Recientemente, el BMW Group celebró los 50 años de su producto M en el país con un Road Show para los clientes y seguidores de esta marca premium.

Alejandro Echeagaray, CEO de BMW para América Latina estuvo en el país y habló con Diario Libre sobre la influencia de su marca en este mercado.

-¿Qué tan significativo es el BMW Road Show?

Es significativo que podamos hacer este evento en RD. Estamos celebrando nuestra marca M, la deportiva dentro de BMW y por eso hicimos el M Power Tour para que los clientes pudieran vivir la celebración de nuestro 50 aniversario

600 son los modelos BMW nuevos que se venden anualmente en la República Dominicana.

-¿Qué es M dentro de BMW?

Es la marca deportiva, de BMW, y los autos son diseñados especialmente en un departamento fuera de la línea de producción, son autos nacen deportivos. Es un auto que se diseña para tener un performance diferente a los autos normales de la línea de producción tradicional

-¿Qué tanto ha cambiado el mercado del automóvil no solo en el mundo sino también en República Dominicana?

Creo que ahora hay más fácil acceso para compra de vehículo y no hay limitaciones en cuanto a la obtención y el servicio postventa. El mercado ha cambiado mucho hacia SUV y vehículos deportivos que le llamamos coupé, como la X6, X4 y el cliente se enfoca mucho en ese vehículo que es un poco más levantado y da más seguridad, principalmente en las carreteras latinoamericanas”

-¿Es la misma tendencia en RD, más hacia las yipetas que a los Sedán”

En República Dominicana tenemos un caso especial, el X5 es muy aceptado por el público dominicano, luego tenemos la X7 que es un SUV un poco más grande y tenemos la X3 y X1, ese es el ranking en que vendemos. El mercado en República Dominicana es muy enfocado a las SUV y es uno de los países de la región con mejor aceptación de la X7 y el X5 es el producto que más vendemos en el país”

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/26/hombre-sonriendo-con-un-traje-de-color-negro-f11e1f08.jpg Alejandro Echeagaray, CEO de BMW para América Latina.

-¿Ha afectado a BMW la pandemia, con la escasez de microprocesadores



Ha sido un proceso de adaptación porque justo en la pandemia nos tuvimos que adaptar rápidamente para seguir dando la atención al cliente. Todos los proceso de digitalización de ventas que ya veníamos preparando… pero todo eso fue acelerado por la pandemia. Después hemos tenido limitantes de semiconductores y eso ha provocado que las plantas tengan cierta escasez para algunos modelos. Digamos que ha sido más complejo. Este año tenemos el tema de Rusia y Ucrania, algunos de nuestros proveedores de arneses y cables están ahí, pero hemos resuelto ese problema y tenemos un equipos de compra que ha hecho su trabajo para que no afecte a los clientes

-¿Cómo va el proceso para pasar de motores fósiles a eléctricos?

Esperamos que este año el 20% de la flota de los vehículos sean eléctricos y para el 2030, que el 50 por ciento sea eléctrico, sin olvidar que en BMW tenemos la filosofía de que siempre ofreceremos lo que el cliente pida. Eso no quiere decir que el 100 por ciento será eléctrico, tendremos vehículos de combustión interna y también híbridos

-¿Realmente los automóviles eléctricos contaminan menos que los de combustión interna?

No es solamente del auto eléctrico per se, porque un auto eléctrico contamina menos que uno de combustión. Es toda la cadena de producción, proveedores y también el uso de energías renovables, eso es pare de todo el ecosistema para que un eléctrico sea menos contaminante y va desde las oficinas, qué tanta electricidad usamos y de dónde viene. Un auto eléctrico, cómo lo cargamos, ¿con energía no renovable?

La X5 E es un híbrido con autonomía de cerca de 80 kilómetros y si no necesita una velocidad alta, puede usarlo una semana completa en la ciudad y la ventaja es que el empuje, el torque que tiene es muy bueno y es un auto divertido para manejar

-¿A dónde va el mercado del automóvil?

Vamos hacia autos que sean digitales. Tenemos la aplicación de BMW, donde uno tiene la comunicación directa con el auto. Ahí puede ver cuándo necesita servicio y otras cosas que ayudan a que la experiencia sea mucho más fácil.

Este es un mercado interesante porque hay muchos autos de alta gama. Aquí la mayoría que tenemos es SUV, la X5 es la que más tenemos.

X5 es la favorita de los criollos Echeagaray explicac que la República Dominicana se encuentra entre los primeros cinco países de América Latina en ventas de los 24 países de la región y que el vehículo más vendido de toda su gama es la X5, seguido de la X7, X3 y X1, en ese mismo orden. “Estamos muy contentos con esos resultados”