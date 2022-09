Schumacher niega hablar sobre su futuro en la F1

Mick Schumacher rechazó varias oportunidades el jueves para discutir su futuro en la Fórmula Uno en medio de especulaciones de que saldrá de Haas al final de la temporada.

El hijo del heptacampeón de la F1 Michael Schumacher se encuentra en su segunda temporada con Haas, donde fue ascendido desde la Ferrari Driver Academy. Ha estado asociado con Ferrari desde 2019 después de ganar el campeonato europeo de la F3.

El contrato de Schumacher con la academia expirará a finales de este año y Haas, que tiene una asociación de motores con Ferrari, no estará obligado a retener al alemán de 23 años si Schumacher ya no forma parte del programa.

E una conferencia de prensa de cara al Gran Premio de Holanda, a Schumacher se le preguntó si planeaba quedarse en Haas por tercera temporada, si se hallaba en negociaciones con otras escuderías y, cuáles considera que son los pros y los contras sobre su situación.

Eludió las tres preguntas.

“Me concentro en los profesionales con los que competiré este fin de semana y el siguiente y, con suerte, en Singapur y Suzuka y en las próximas carreras”, dijo Schumacher en el circuito de Zandvoort. “Estoy emocionado por este fin de semana, nuestro auto debería ser bastante fuerte y espero poder sumar puntos”.

Schumacher no se inmutó cuando se le preguntó directamente si quería hablar sobre sus planes para 2023 y ignoró otras dos preguntas sobre su futuro.

“Creo que lo que se está discutiendo tras bambalinas entre nosotros es algo que queda entre nosotros, y prefiero mantenerlo así y no discutirlo públicamente”, indicó.

Schumacher dijo luego que “esos son asuntos contractuales sobre los que no puedo entrar en detalles”, cuando se le preguntó sobre su futuro en la parrilla de la F1. Si Haas no retiene a Schumacher para la próxima temporada y el piloto no puede encontrar otro asiento, la parrilla perderá a sus dos pilotos alemanes, pues el cuatro veces campeón Sebastian Vettel de antemano anunció que se retira.

el director del equipo de Haas, Guenther Steiner, advirtió públicamente a Schumacher a inicios de la temporada sobre la necesidad de mejorar su desempeño. Se perdió la segunda carrera de la temporada cuando se estrelló en Arabia Saudí y fue trasladado brevemente al hospital para ser evaluado. Schumacher también se estrelló en Mónaco.

Finalmente anotó los primeros puntos de F1 de su carrera en julio, en el Gran Premio de Gran Bretaña, al terminar en el octavo lugar en Silverstone. Schumacher cruzó en sexto en la siguiente carrera en Austria y suma un total de 12 puntos. Kevin Magnussen, que regresó a Haas esta temporada después de una separación de un año, lidera al único equipo estadounidense en la F1 con 22 puntos.