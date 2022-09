Marc Márquez: "No hay dolores que me limiten, pero sí molestias"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se ha mostrado cauto pero sereno en su próxima reaparición en los circuitos al reconocer que no tiene dolores que le limiten, pero sí molestias.

"Tiene que haber molestias en un brazo con cuatro operaciones. No hay milagros y no existen en un brazo que se ha abierto cuatro veces y más el hombro, pues sí que hay molestias. Pero no hay dolores que me limiten", dijo.

"No hay limitaciones y esto es lo más importante que estoy notando, pero sí que es cierto que aún no tengo el brazo como quiero y quedan horas y meses de trabajo, pero veo que hay una evolución y por eso estoy contento. Y soy positivo ya que los doctores me dan la tranquilidad de que no será cuestión de una semana o de dos, sino de dos o tres meses más de constante evolución para en invierno acabar de pulir bien los detalles para empezar en condiciones el 2023", afirma Marc Márquez

"Aún estoy pilotando con dificultad, incluso la CBR porque me falta fuerza, movilidad la tengo toda, pero me falta reeducar el brazo, hacer los movimientos bien hechos. El primer día que probé la moto me costaba el tacto del acelerador y del freno, el brazo no iba del todo fino, pero fue en la primera tanda, luego fue cada vez mejor, pero aún queda trabajo por hacer, por eso de momento he confirmado mi presencia el martes en el test y luego veremos el miércoles cómo me levanto y si puedo rodar o no y luego ya veremos", explicó sincero el piloto de Repsol Honda.

"Mis médicos me dijeron que en tres meses el hueso, si había una recuperación normal, estaría soldado, y planificaron una rehabilitación a base de gomas, elásticos y poleas para tener tono en el músculo para que cuando el hueso estuviese OK se pudiera intensificar el trabajo en el gimnasio y ya a partir de ahí es cuando yo me tendría que marcar los límites y si podía ir en moto, siempre supervisado por los doctores, pues siempre les expongo el plan o los pensamientos que tenemos para saber qué pasará y ellos mismos me lo dicen. Ahora mismo estás forzando, no puede pasar nada en el hueso ni en el brazo, pero cuando fuerzas estando bien puedes tener una tendinitis y ahí tocará frenar un poco, es por eso que lo dejo todo un poco abierto", comenta Márquez.

Probarme a mí "El objetivo inicial del test es probarme a mí, ese es el principal objetivo, el número uno. Si me pruebo y estoy medio bien y puedo rodar en unos tiempos decentes y en unas condiciones buenas, pues entonces la prioridad será trabajar para Honda, y en estas últimas semanas he forzado un poco la máquina y los tiempos para estar aquí porque sé que es muy importante para Honda y para el futuro", reconoce el ocho veces campeón del mundo.

Márquez dice estar en condiciones de pilotar una moto: "Antes yo quería llegar a una posición con el brazo y ni estando fresco la posición llegaba, había una limitación por esos 34 grados, y ahora, entrenando en Aragón, he visto que si quiero llegar a esa posición puedo, pero la cuestión está en aguantarla, porque la aguanto poco tiempo, la puedo aguantar en tandas cortas, pero si hago una larga el cuerpo está un poco viciado en la posición que tenía o a la forma que tenía de trabajar en este último año".

"Por eso los doctores insisten en que hay que volver a educar y adaptar el brazo para hacer que los músculos trabajen bien y, sobre todo, mentalmente trabajar mucho la posición, porque al final, cuando tenga la fuerza, según ellos va a llegar", insiste al respecto el piloto de Repsol, quien señala sobre la gira asiática de cuatro grandes premios que dependerá de cómo se la plantee que la aguante.

"Si te la planteas a atacar y a buscar resultados, no, pero si lo haces para acumular kilómetros y hacer tus grandes premios evadiéndote un poco de la atmósfera de carrera, entonces quizá sí, pero hoy tengo que contestar no a esa pregunta. De aquí a dos semanas, no lo sé", dijo sincero Márquez, quin incidió en el hecho de que lo que más le interesa es "acumular kilómetros con la moto y trabajar los músculos específicos". "He tenido más agujetas en dos días de moto que en una semana que llevaba trabajando en el gimnasio", incidió.

Su preocupación Marc Márquez insistió en que su principal preocupación es su físico, su persona, "y volver a ser un piloto competitivo". "Siempre lo he sido, porque el año pasado conseguí ganar carreras, pero no conseguí marcar la diferencia que marcaba. Mi objetivo es volver a ser un piloto competitivo y esto sé que me lo limitaba el físico por lo que tengo que seguir trabajando para mejorar ese físico y luego, si eres un piloto competitivo, puedes trabajar mejor en el proyecto que estás, que es el de Honda y con el que quiero volver a la cima", precisó.

"Para ganar una carrera, puedes hacer un milagro, pero para ganar un campeonato, que es para lo que estamos aquí, necesitas tener una constancia, y eso pasa porque la moto, el piloto y el equipo trabajen al máximo y perfecto; ahora la moto es cada vez más importante y dependes más de ella pues se han sumado la aerodinámica y otros factores, como el dispositivo de salida, etcétera y cada vez dependes más de la moto si quieres hacer un campeonato completo y constante", explica el piloto de Repsol Honda.

En lo que a la modificación prevista para el año que viene se refiere de incluir una carrera al esprint los sábados, Marc Márquez dijo sonriendo: "Siempre he dicho que los test son un 'coñazo' y las carreras divertidas, así que cuantas más carreras, para mí, mejor. Una salida más, pues a mí es lo que me gusta. Me he operado otra vez del brazo para correr, no para rodar en moto".