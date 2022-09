Márquez no pone límites, pero sabe que el objetivo es "acumular kilómetros"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) no se pone límites a su rendimiento en su reaparición en el Gran Premio de Motorland Aragón de MotoGP, pero es consciente de que su objetivo es "acumular kilómetros, dar vueltas y empujar".

"Y claro, que si puedo hacer décimo en lugar de undécimo, o noveno, pues lo intentaré, pero sabiendo cuáles son mis límites", agregó.

"No puedo decir ningún resultado. Creo que hoy hemos visto, habéis visto, la realidad. Sí que ayer escuchaba que los rivales dicen que si el podio y esto y lo otro. Las expectativas pueden ser muy altas y todo lo que tú quieras, pero yo sé mi realidad y cómo estoy, en los niveles que estoy de fuerza. Y hoy se ha visto en donde estamos: estamos en el Campeonato del Mundo, y para luchar con los mejores también tienes que tener unas sensaciones y un punto de partida bueno", continúa Márquez.

"Las caídas, lo dije ayer y si lo sé no lo digo, son cosas que forman parte del trabajo y al final tres días de CBR, dos días en Misano, ayer, cogiendo riesgos, al final llegan. Llega el momento ese en que pierdes la moto y luego ya por la tarde lo he sabido controlar un poco más, pero creo que una vez más ha sido un día bueno para nosotros, sobre todo porque por la tarde me he encontrado bien, rápido y fluido encima de la moto, que es lo más importante. En cambio, por la mañana, como pasó ayer, no hay manera y no me encuentro bien, no me salen las cosas. Pero, bueno, la carrera es al mediodía, así que esperemos salir bien porque, aparte de ir un poco más rápido, te cansas menos si vas más relajado", asegura el piloto de Repsol.

De la carrera Marc Márquez explicó: "A nivel de ritmo hay dos carreras: la carrera de los tres de delante, que creo que serán los que se escaparán desde el principio, Bastianini, Pecco y Fabio, y luego estará un grupito de pilotos en el que unos van más rápidos con neumáticos nuevos, otros van más rápidos con neumático usado, y es ahí donde veremos si intentamos hacer una buena salida y coger un ritmo aceptable para esto, para estar con gente en la carrera para que sea más entretenida".

"Hace tres o cuatro meses que no hago una carrera entera y eso también se va a notar. Lo voy a notar en la salida y lo voy a notar en todo. Me acuerdo cuando volví en Portimao, que cometí errores que son porque te falta el ritmo, te falta la sensibilidad y las sensaciones. Yo pongo todo de mi parte, pero sólo hasta un punto", agregó el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

"El brazo se fatiga, lógicamente sientes algunas molestias por el antebrazo o por el hombro, pero lo importante es que estas molestias siempre son controladas y que cuando descanso bajan y lo importante es que vaya cogiendo musculatura. Pero hoy también me ha gustado que mi cabeza, cuando me he caído, no ha tenido miedo a poner el brazo en el suelo, que antes siempre se encogía, y hoy, inconscientemente, he sacado el brazo. Esto también es importante, que sea así, natural", explica de su lesión Marc Márquez