Mercedes extiende los contratos de Hamilton y Russell

Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula Uno, extendió su contrato con Mercedes hasta el final de la temporada 2025.

El equipo hizo el anuncio el jueves de cara al Gran Premio de Italia en Monza, donde Hamilton ha subido cinco veces a lo más alto del podio, pero ninguna desde 2018.

"Todos los días soñamos en ser los mejores, y juntos hemos dedicado la última década para alcanzar ese objetivo", dijo Hamilton, de 38 años.

"No se llega a la cima de la noche a la mañana o en un corto periodo de tiempo, se requiere compromiso, trabajo duro y dedicación, y ha sido un honor abrirnos paso hacia los libros de historia con este increíble equipo".

George Russell también extendió su contrato con la escudería.

Hamilton ha sido piloto de Mercedes desde 2013 y ganó seis de sus siete campeonatos mundiales con el equipo. Pero ha tenido un desempeño relativamente bajo las últimas dos temporadas.

No ha ganado una carrera en dos años. Tiene el récord con 103 triunfos.

"Nunca hemos tenido tanta hambre de triunfo", declaró el británico. "Hemos aprendido de cada éxito, pero también de cada traspié. Seguimos persiguiendo nuestros sueños, seguimos luchando sin importar el reto y volveremos a ganar.

"Estoy agradecido con el equipo que me ha apoyado tanto dentro como fuera de la pista. Nuestra historia no ha terminado, estamos determinados a lograr más cosas juntos y no nos detendremos hasta conseguirlo".