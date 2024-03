Red Bull: Horner sale al paso de filtración y desmiente comportamiento inapropiado

El jefe de Red Bull Christian Horner salió al paso de "conjeturas anónimas" tras la difusión el jueves de un documento con supuestas pruebas de la investigación en su contra por comportamiento indebido, dos días antes que su equipo emprenda el intento por un cuarto campeonato consecutivo de pilotos.

Horner estuvo al frente de la jornada de prácticas de Red Bull con miras al Gran Premio de Bahrein, un día después que la casa matriz del equipo desestimó la denuncia sobre presunto mal comportamiento hacia una empleada de la escudería.

Cuando se realizaba la segunda práctica, un archivo de Google Drive con supuesta evidencia contra Horner fue distribuido por correo electrónico a casi 200 personas vinculadas al paddock de la F1, incluyendo Liberty Media, la F1, la Federación Internacional de Automovilismo, los otros nueve jefes de equipo y múltiples medios de prensa. La autenticidad de los documentos no pudo ser verificada por The Associated Press, y el correo fue transmitido desde una cuenta genérica de gmail.

"No comentaré sobre conjeturas anónimas, pero para reiterar, siempre he negado las acusaciones", dijo Horner en un comunicado que fue leído a los periodistas por el portavoz del equipo a nombre de Horner.

Se resaltó que el comunicado correspondía a Horner y no era un pronunciamiento de Red Bull.

"Respeto la integridad de la investigación independiente y colaboré totalmente en cada paso", añadió el comunicado de Horner. "Fue una investigación ampliada y justa, llevada a cabo por un abogado especialista independiente y que acabó desestimando la acusación. Sigo plenamente enfocado en el comienzo de la temporada".

No se han hecho públicos los detalles de la investigación sobre Horner. La casa matriz de Red Bull dijo el miércoles que la denunciante tiene la facultad de apelar la decisión.

Horner, de 50 años, ha sido el jefe de Red Bull desde que debutaron como equipo en 2005. Les ha llevado a seis campeonatos de constructores y siete de pilotos. Red Bull se llevó la victoria en 21 de las 22 carreras del año pasado, con 19 para Max Verstappen, el campeón de las tres últimas temporadas. Su nuevo monoplaza es considerado como el más rápido previo al comienzo de la campaña este fin de semana.

El jefe de McLaren Zak Brown manifestó que la F1 y la FIA — el ente rector del deporte — deberían analizar la decisión de Red Bull de desestimar la denuncia. "Creo que el organismo sancionador tiene una responsabilidad y autoridad con nuestro deporte, con nuestros aficionados. Todos nosotros en la Fórmula 1 somos embajadores del deporte dentro y fuera de la pista. Así que tienen que asegurarse de que las cosas han sido totalmente transparentes con ellos".

Toto Wolff, el jefe de Mercedes, calificó de "muy básico", el comunicado emitido por Red Bull y señaló que la F1 "necesita más transparencia" para el caso.

"Como deporte, no podemos permitirnos dejar las cosas en la ambigüedad y en la opacidad en temas críticos como éste, porque esto es algo que nos consumirá", afirmó al hablar igualmente antes de la difusión del email.

Horner, quien fue ratificado como jefe de Red Bull durante la investigación interna, estuvo al frente del equipo durante las prácticas del jueves y dijo que su equipo está más unido.

"Me siento conforme de que el proceso acabó", dijo Horner a la televisora británica Sky Sports News. "Obviamente no puedo hacer comentarios al respecto, pero estoy aquí y ahora me centro en el Gran Premio y en la temporada que tenemos por delante, y en intentar defender nuestros dos títulos"

A la pregunta sobre si el equipo estaba unido, señaló: "Nunca había estado tan fuerte",