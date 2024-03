Verstappen saldrá desde la pole en Australia, seguido de Carlos Sainz y Sergio Pérez

Max Verstappen no dejó margen a la sorpresa el sábado en Melbourne y logró la primera posición en la grilla de largada para el Gran Premio de Australia del domingo. Lo que no es tan habitual es que Lewis Hamilton, que salió desde la pole en Albert Park en ocho ocasiones, no avanzase a la última ronda de la sesión de calificación.

Verstappen, vencedor en las dos primeras carreras de la temporada en Bahrein y Arabia Saudí, estará acompañado en la primera fila de la grilla de larga por el piloto de Ferrari Carlos Sainz, que volvía a competir tras una operación de apendicitis.

Su compañero en Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, que acumula dos segundos puestos en lo que va de temporada, saldrá tercero.

La del sábado fue la 35ta pole de Verstappen en la F1.

"Ha sido un poco inesperado pero estoy muy contento", dijo Verstappen. "Hasta ahora ha sido un fin de semana un poco complicado. (Ferrari) parece muy rápido, así que mañana será una incógnita".

La mayor sorpresa de la jornada la dio el Mercedes de Hamilton, que no pudo pasar de la segunda ronda en la sesión y saldrá desde la 11ma posición. Es su peor puesto en la calificación en Melbourne desde 2010.

Sainz, cuyo contrato con Ferrari termina al final de la temporada, pasó de estar en la cama de un hospital antes de la carrera en Arabia Saudí, a la primera fila en Australia.

"Han sido un par de semanas duras, así que estoy muy contento de llegar a este fin de semana", apuntó el piloto español. "Estaba un poco oxidado al inicio, pero cogí velocidad y me sentí bien en el coche".

"No voy a mentir, no estoy demasiado cómodo (...) pero puedo hacerlo", dijo acerca de su recuperación tras la intervención. "Obviamente, (hay) muchas molestias y sensaciones raras, pero no hay dolor".

El australiano Daniel Ricciardo quedó fuera en la primera ronda por primera vez en Albert Park luego de que los comisarios de carrera anularon su vuelta más rápida al considerar que había sobrepasado los límites del circuito y, en su primera participación en el gran premio de su país desde 2022, saldrá 18vo.

Alex Albon se clasificó en 12da posición, devolviendo parte de la fe depositada en él por Williams, que despojó a su compañero, Logan Sargeant, de su monoplaza para entregárselo a él luego de que el suyo sufrió graves daños tras chocar contra un muro en el entrenamiento del viernes.