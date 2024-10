Fernando Alonso se enferma, pero Aston Martin afirma que competirá en el GP de México

El piloto español Fernando Alonso se enfermó y no participó el jueves en las actividades previas al Gran Premio de México y su escudería Aston Martín informó que tomará un descanso de cara a la carrera número 400 de su carrera.

El equipo dijo en un comunicado que Alonso está concentrado al 100 por ciento en las actividades del viernes donde participará en la segunda sesión de prácticas. El dos veces campeón del mundo tenía planeadas entrevistas con medios de comunicación.

Aston Martin no dio detalles sobre la enfermedad.

La víspera, Alonso tuvo actividades con patrocinadores y acudió a un centro comercial en la capital para reunirse con algunos de sus seguidores.

Alonso tiene programado hacer la aparición 400 de su carrera, lo máximo en la historia. Hace tiempo fijó una marca en la máxima categoría tras superar a Kimi Raikkonen, quien se retiró con 353 largadas.

Alonso, de 43 años, ocupa la novena posición en el campeonato de pilotos cuando restan cinco carreras en el calendario. De por vida tiene 32 triunfos y 106 podios.

"Cuando gané el campeonato en el 2006 y luego firmé con McLaren por tres años estaba seguro de que la del 2009 sería mi última temporada. Ese claramente era el plan en mi cabeza", dijo Alonso en el podcast "On the Grind" presentado por la F1. "Pensé ya cumplí mi sueño de ser campeón. ¿Qué más puedo hacer aquí? Con McLaren esperaba ganar más campeonatos y carreras, pensé que hay vida afuera y pensaba tener una familia y hacer cosas normales".

Y sin embargo, el español sigue en la máxima categoría a pesar de que se ausentó las temporadas de 2019 y 2020 y tiene un acuerdo de por vida para mantenerse en Aston Martin.

Algunos de sus pilotos rivales se sorprenden por la longevidad del dos veces campeón del mundo.

"Que carrera más impresionante, Fernando respira carreras, come carreras, despierta pensando en carreras y cuando tiene tiempo libre corre go-karts. Siempre quiere manejar", dijo Esteban Ocon. "He hablado de eso con él, qué es lo que lo motiva. Dice que no sabe qué otra cosa hacer. Así ha sido su vida y disfruta correr todo el tiempo".

"No tiene nada más que probar a nadie. Es uno de los mejores de todos los tiempos, claramente", agregó.

Carlos Sainz Jr., otro español, dijo que Alonso fue su inspiración para correr en la máxima categoría de rally.

"Es una locura, pero cuando tenía 9 o 10 años él ya estaba en Fórmula 1. Ahora que tengo 30, él sigue en Fórmula 1", dijo Sainz. "Obviamente sigue aquí porque quiere y tiene mucho talento y velocidad a su edad y eso le permite elegir que hacer con su vida".