Sainz gana el Gran Premio de México y se aprieta la pelea por el campeonato de pilotos en Fórmula 1

Con una dominante actuación el piloto español Carlos Sainz conquistó el domingo un Gran Premio de México que vio cómo se cierra más la pelea por el campeonato del mundo de pilotos entre Max Verstappen y Lando Norris.

Norris, de McLaren, aprovechó un error de Charles Leclerc y terminó segundo para acercarse a 47 puntos de Verstappen, quien sumó su décima carrera sin poder ganar luego de terminar sexto.

Con su tercer sitio, Leclerc sigue en la contienda y es tercero en el campeonato de pilotos cuando restan cuatro carreras en el calendario de la temporada.

Sainz, quien la víspera ganó su primera pole de la temporada, dominó la prueba casi de principio a fin para conquistar el cuarto triunfo de su carrera, segundo de esta temporada luego del Gran Premio de Australia.

"He notado todo el fin de semana que podía hacerlo, tenía a mi familia aquí y quería hacerlo delante de ellos y más sintiendo el apoyo de esta afición que es increíble", dijo Sainz. "Si hubiera tenido que elegir un sitio para ganar con Ferrari habría sido México, donde siempre me he sentido como en casa".

Ferrari repitió dos pilotos en el podio por segunda semana consecutiva. El domingo pasado en Austin, Leclerc fue primero y el volante español fue segundo.

Gracias a eso, la escudería italiana se posiciona en el segundo sitio en el campeonato de constructores y relegó a Red Bull al tercer sitio. McLaren sigue en punta.

El mexicano Sergio Pérez alargó su fin de semana de pesadilla al terminar en el 17mo sitio complicando más su futuro con Red Bull.

Al arranque de la prueba parecía que las cosas podrían ser diferentes para la escudería austriaca.

El neerlandés, quien había ganado cinco veces en México, partió segundo en la parrilla y rebasó de inmediato a Sainz para tomar la punta, pero un accidente de Yuki Tsunoda en la recta provocó banderas amarillas y en la reanudación el español retomó la punta en la novena vuelta.

Una vuelta más tarde, Leclerc lo rebasó para ponerse detrás de Sainz y la tarde del neerlandés se complicó por una sanción de 10 segundos por forzar fuera de la pista a Norris en la décima vuelta y después otra del mismo tiempo por salir de la pista para tomar una ventaja, un castigo que lo relegó hasta el 15to sitio.

Aunque remontó varias posiciones, Verstappen nunca volvió a pelear por estar en el podio.

En esta ocasión no se estrelló a las primeras de cambio como hace un año, pero "Checo" Pérez terminó en último sitio entre los pilotos que completaron la prueba en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pérez vive bajo un intenso escrutinio y se especula que podría perder su asiento con Red Bull a pesar de que firmó una extensión apenas en junio por un año con una opción para extender al 2026. El acuerdo tiene cláusulas de desempeño que podrían costarle el trabajo.

El mexicano, quien ha reconocido su pobre desempeño, no ha podido ganar ninguna carrera en la temporada algo que no le pasaba desde que llegó al equipo en el 2021.

El tapatío además se ha estrellado tres veces y es octavo en el campeonato de pilotos, un factor que ha ayudado a McLaren y a Ferrari a superar a Red Bull en el campeonato de constructores

El piloto español Fernando Alonso tuvo una decepcionante participación en el Gran Premio de México al quedar fuera de contienda en la 15ta vuelta por un problema con los frenos y no pudo celebrar a lo grande la que fue su carrera número 400 en la Fórmula Uno.

Alonso, quien corre para Aston Martin, ya era el líder histórico de carreras disputadas en la máxima categoría superando la marca previa que era de Kimi Raikkonen, quien se retiró con 353 largadas.

Alonso, de 43 años, tiene 32 triunfos y 106 podios a lo largo de una memorable carrera en la que fue campeón del mundo en el 2005 y 2006.

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en el 13er puesto del Gran Premio de México, que fue su primera prueba en América Latina desde que ascendió al asiento con la máxima categoría con la escudería Williams.

Colapinto expresó los días previos su emoción por correr ante aficionados no sólo de su país, pero mexicanos y otros países de la región.

El piloto de apenas 21 años debutó esta temporada en el icónico circuito de Monza, en el Gran Premio de Italia, tras el despido de Logan Sargeant. También ha estado en Azerbaiyán, Singapur y en Estados Unidos.

Colapinto y Sergio Pérez son los únicos latinoamericanos actualmente en el máximo circuito.

Colapinto ha cosechado puntos en dos de sus cuatro carreras y su mejor resultado fue un octavo puesto en Azerbaiyán. Quebró una sequía de 43 años en los que ningún argentino había sumado, remontándose a Carlos Reutemann en el Gran Premio de Sudáfrica en 1982. Sargeant no sumó en las 14 carreras previas que disputó este año.