Sin órdenes de equipo: McLaren planea 'dejarlos competir' a Piastri y Norris por el campeonato de F1

Apenas van cinco carreras en la temporada de la Fórmula Uno y ya hay una emocionante batalla por el campeonato con implicaciones internas en la organización.

Oscar Piastri demostró agresivamente que no se quedará detrás de Landon Norris, su compañero de equipo, permitiendo que éste se convierta en el piloto número uno designado en McLaren. El australiano lo hizo ganando tres de las primeras cinco carreras de esta temporada para tomar el liderato en la clasificación de pilotos.

Norris, quien llegó a ser señalado como un futuro campeón de McLaren, se encuentra a diez puntos de Piastri con una victoria en la temporada. Cuando la F1 se traslada a Estados Unidos para el Gran Premio de Miami el domingo, el jefe de McLaren Zak Brown,insistió en que no habrá problemas internos con esta lucha por el campeonato y, por ahora, dejará que se desarrolle de manera natural.

"Déjenlos correr", prometió Brown a The Associated Press. No designará un número uno ni emitirá órdenes de equipo hasta que llegue un momento en el que uno de los pilotos se haya separado claramente en la puja por el título.

"Solo tomaremos esa decisión si se vuelve claro, como sucedió el año pasado en cierto punto", dijo Brown. "Hasta entonces, recibirán el mismo trato. Puede haber ocasiones en las que uno tenga una mejora que el otro aún no tiene, pero ese es el alcance de la situación en este momento. Queremos dejarlos correr".

Norris consiguió su primera victoria en Miami el año pasado cuando rompió la racha de dos victorias consecutivas de Max Verstappen en el gran premio realizado alrededor del Hard Rock Stadium. Norris, promocionado como la gran esperanza de McLaren, había adquirido el apodo despectivo de "Lando No Wins" cuando llegó a Miami, donde rápidamente se deshizo de la etiqueta y tuvo una ruidosa celebración de victoria en South Beach.

"Envidio un poco a Lando por conseguir su primera victoria aquí, porque estoy seguro de que la noche del domingo fue definitivamente genial", dijo el rival Pierre Gasly. "Es una de esas carreras en las que quieres que el domingo salga bien para tener una buena razón para celebrar el domingo por la noche".

¿Cómo fue la fiesta de Norris?

"No lo recuerdo", dijo con una sonrisa tímida.

Luego se le preguntó a Norris si le preocupa que Piastri haya tomado impulso al ganar tres carreras desde la única victoria de Norris.

"No estoy preocupado en absoluto. Está haciendo un buen trabajo y se lo merece. Nada más que eso", dijo Norris. "No creo mucho en eso del impulso. Estoy haciendo lo que puedo. Claramente he cometido algunos errores y no estoy al nivel que necesito estar, pero creo que puedo estar a ese nivel pronto.

"Es la sexta de 24 carreras. No voy a decir eso para siempre, pero sé que necesito ponerme en marcha y entrar en ritmo un poco", continuó Norris. "La velocidad está ahí, el ritmo está ahí, el ritmo de carrera definitivamente está ahí. Es solo una cosa que necesito ajustar. Es algo difícil, pero confío en que lo lograré".

Hamilton admite dificultades con Ferrari

El cambio de Lewis Hamilton a Ferrari esta temporada no ha sido un paseo para el siete veces campeón y reconoció que las dificultades podrían continuar durante todo el año.

Hamilton está en su primer año con Ferrari después de 12 temporadas en Mercedes. Ganó la carrera sprint en Shanghái con Ferrari, pero aún no ha logrado figurar dentro de los cuatro premios en ningún gran premio. Hamilton está 16 puntos detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc en la clasificación de pilotos.

Comparó su transición actual con cuando se unió a Mercedes por primera vez.

"Los primeros seis meses fueron difíciles para adaptarse a trabajar con nuevas personas. Obviamente, los ingenieros con los que estoy trabajando ahora están acostumbrados a configurar un coche para un piloto diferente y un estilo de conducción diferente, y yo estoy acostumbrado a conducir un coche con un estilo de conducción diferente", dijo Hamilton. "Así que es una combinación de un montón de cosas diferentes. Definitivamente estoy trabajando duro para adaptarme a este, seguro".

También está tratando de adaptarse a pasar más tiempo en Italia, un país donde está luchando por aprender el idioma pero disfrutando de la comida.

"Tratando de evitar las pizzas y la pasta, lo cual no estoy haciendo muy bien", dijo Hamilton. "Tuve como tres pizzas en dos días".

"Mi italiano no está progresando realmente, así que probablemente tengo que sumergirme más en ello. Pero el equipo ha estado bien. Muchos cambios, una gran cantidad de trabajo se ha estado realizando desde mis primeros días allí", agregó.