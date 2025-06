Carlos Sainz: "Ganar o hacer un podio aquí en Madrid sería algo increíble"

El español Carlos Sainz (Williams), con cuatro victorias y 27 podios en la Fórmula Uno, indicó a EFE este sábado en la capital de España que "ganar o hacer un podio aquí en Madrid sería algo increíble".

Sainz, de 30 años, efectuó estas declaraciones en una rueda de prensa que tuvo lugar en el recinto de IFEMA (Institución Ferial de Madrid), en el marco de la exhibición -o 'road show'- que protagonizará este sábado en parte del trazado del 'Madring' el circuito en el que el año próximo -y en principio hasta 2036- se disputará el Gran Premio de España.

"Claro que me visualizo luchando por el podio aquí algún día. La vida me ha demostrado que soñar es gratis; y que, además, los sueños se cumplen. Quería ser piloto de Fórmula Uno, quería ser piloto de McLaren, de Ferrari... quería hacer podios, hacer 'poles', ganar carreras. Y todo eso lo conseguí", manifestó Sainz.

No le fue bien en Barcelona

El piloto español viene de acabar decimocuarto el pasado domingo, en Montmeló (Barcelona) el Gran Premio de España, el noveno del Mundial de F1; pero que previamente había puntuado en las cuatro carreras anteriores del campeonato, en su primer año con Williams.

"Sueño con hacer una 'pole', con subir al podio o con ganar en Madrid", contestó a Efe el talentoso piloto madrileño este sábado en la capital de España -de cuyo nuevo circuito es embajador- antes de subirse al FW45, el coche con el que Williams disputó el Mundial de hace dos años, para protagonizar el 'roadshow' del Madring.

"Cuando tenía diez años, cuando fui a mi primer Gran Premio, de espectador, si me dicen que iba a ser piloto de F1, que iba a ganar carreras, que iba a hacer 'poles', vueltas rápidas... no me lo hubiera creído. Y sucedió. Sólo me faltaba tener el Gran Premio de España a veinte minutos de mi casa".

"Jamás lo hubiese soñado y se va a cumplir dentro de un año. Lo de hoy es un aperitivo de lo que será el año que viene", comentó Sainz, que logró su primer triunfo en la categoría reina en 2022, con Ferrari y en Silverstone (Gran Bretaña).

"A los demás pilotos que me preguntan les cuento que el proyecto está en marcha. Yo, como embajador lo que voy a aportar es que el circuito tenga carácter, personalidad. Estoy convencido de que el evento va a ser un éxito", comentó el español de Williams.

Sainz festejó su segundo triunfo en la F1 en 2023 en la carrera nocturna de Singapur, antes de lograr sus hasta ahora últimas dos victorias el año pasado, en su última temporada en la 'Scuderia'.

Sainz, que afirmó que "la F1 se encuentra en un gran momento", explicó que su nueva escudería, la también histórica Williams, "está en una trayectoria ascendente".

"Ha dado un paso grande del año pasado a éste. Si me dices que iba a estar entrando en la Q3 hubiese firmado con Williams mucho antes de lo que lo hice. Esperemos que el año que viene demos otro paso hacia adelante", comentó.

Sobre el Madring

Acerca del Madring, explicó que será "un circuito semiurbano. En la parte abierta es donde se situará la famosa (curva) 'Monumental', que es el tipo de curva que más transmite.

La parte urbana es como Baku o Singapur. Tendremos más cerca los muros. Y esa sensación de que aumente la adrenalina lo hará mejor.

Es una muy buen combinación", comentó, acerca de la pista de IFEMA, Sainz, que confía "plenamente en el éxito de este evento".

"Es muy bueno que la gente que venga de fuera conozca nuestra ciudad, nuestras costumbres", dijo.

"El hecho de que sea un circuito semiurbano es algo que le dará carácter a la pista, porque la curva peraltada, la 'Monumental', no la vemos en los circuitos urbanos. Y, luego, se da la circunstancia de que va a ser un gran evento. El evento en sí es fundamental, también", dijo.

"Miami, Las Vegas (asimismo en EEUU), México... son grandes eventos. Y a los pilotos nos encanta ir a esos Grandes Premios", apostilló Sainz, que se congratuló de que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) sea el nuevo embajador del Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Fernando me ayudó mucho, sobre todo al principio de mi carrera; y le estoy muy agradecido. Me alegro de que sea embajador de Barcelona. Ojalá siga habiendo dos carreras en España durante mucho tiempo. El año que viene las habrá. Y es algo de lo que me siento muy orgulloso: de que haya dos carreras en mi país", indicó.

"A Barcelona le deseo todo lo mejor, porque hasta ahora ha sido siempre el Gran Premio de casa para mí. Ojalá siga en el calendario y haya dos carreras de F1 en mi país", apuntó Sainz.