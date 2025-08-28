Dominicana asegura dos eventos FIA durante el Congreso Americano de Motorsports en Paraguay

Adriano Abreu, presidente de la Federación Dominicana de Automovilismo junto al director de comunicaciones, Aquiles J. Ramírez durante la participación en el congreso. ( FUENTE EXTERNA )

La bandera dominicana ondeó con fuerza en el Congreso Americano Asunción 2025, un encuentro que reunió a las principales autoridades del automovilismo regional. Durante tres días, la República Dominicana no solo estuvo presente, sino que logró proyectarse como referente en el desarrollo del motorsport continental.

El presidente de la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA), Adriano Abreu Sued, fue una de las figuras centrales de la cita. Sus gestiones permitieron concretar que el país albergue dos eventos FIA de primer nivel, aprobados por unanimidad, lo que no solo refuerza la proyección deportiva, sino que aporta un verdadero valor de marca país.

Uno de los momentos más significativos fue el encuentro con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, quien destacó los avances del automovilismo dominicano y la cohesión regional alcanzada en la reunión del NACAM, subrayando el papel de la República Dominicana como eje de desarrollo en el Caribe.

La dimensión institucional también tuvo su espacio. En las ceremonias de apertura y clausura, el presidente paraguayo Santiago Peña compartió con Abreu Sued, en un intercambio que abre la puerta a vínculos de cooperación más allá de las pistas.

Entre los anuncios más llamativos, Abreu Sued confirmó que el país será sede del segundo campeonato americano de E-Sports y dejó abierta la posibilidad de que el Congreso Americano regrese al Caribe en un futuro cercano.

Además, propuso la creación de un Campeonato Panamericano de Kartismo, que reuniría a los mejores talentos del continente con acceso directo al Mundial FIA.

La delegación dominicana también incluyó al director de Comunicaciones, Aquiles J. Ramírez, responsable de la estrategia de difusión en medios y de coordinar mesas de trabajo para fortalecer la región NACAM en el área comunicacional.

La 30ª edición del congreso, celebrada del 25 al 27 de agosto en Asunción, reunió a los 22 clubes FIA de Norteamérica, Sudamérica y el Caribe. Con el impulso alcanzado, el próximo desafío será en septiembre, cuando la región se reúna en Puebla, México, para los NACAM Games 2025.

Además, se confirmó que tres oficiales dominicanos participarán en noviembre en un curso de capacitación de la FIA en Sudamérica, otro logro que fortalece la formación técnica del país.