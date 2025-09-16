×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
F1
F1

La FIA da a conocer las seis carreras 'sprint' del calendario 2026 de Fórmula Uno

El formato Sprint para la temporada 2026 marcará el comienzo de una nueva era en materia de normativa

    Expandir imagen
    La FIA da a conocer las seis carreras sprint del calendario 2026 de Fórmula Uno
    La F1 tendrá seis carreras formato sprint en la temporada 2026 (FUENTE EXTERNA)

    La organización del mundial de Fórmula Uno y la Federación Internacional de Automovilismo (FIN) han dado a conocer las seis carreras 'Sprint' que se disputarán dentro del calendario del mundial de la especialidad durante la temporada 2026.

    La temporada 2026 introducirá una nueva era de regulaciones y la sexta temporada del formato 'Sprint', cuya primera carrera se disputará en Shanghái, seguida de Miami, que acogerán un fin de semana 'Sprint' por tercer año consecutivo, mientras que Silverstone vuelve a ese calendario por primera vez desde la prueba inaugural en este formato de 2021. Montreal, Zandvoort y Singapur debutan en este tipo de formato.

    La clasificación para el 'Sprint' tiene lugar el viernes después de la primera sesión de entrenamientos libres, y el 'Sprint' y la clasificación para el Gran Premio se disputan el sábado.

    El calendario de las carreras 'Sprint' del Mundial de Fórmula Uno de 2026, es el siguiente:

    Fecha          Gran Premio     Circuito    

    • 13-15 marzo    China           Shanghái    
    • 01-03 mayo     Estados Unidos  Miami       
    • 22-24 mayo     Canadá          Montreal    
    • 03-05 julio    Gran Bretaña    Silverstone 
    • 21-23 agosto   Países Bajos    Zandvoort   
    • 09-11 octubre  Singapur        Singapur 

    "El formato 'Sprint' ha seguido creciendo en impacto positivo y popularidad desde su introducción en 2021 y la temporada 2026 marcará el comienzo de una nueva era en materia de normativa, por lo que contar con tres nuevas sedes para el 'Sprint' no hará sino aumentar el espectáculo en la pista", ha señalado en la nota de prensa Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1. EFE

    JLL/og

    Leer más
    TEMAS -
    • F1
    • Sprint

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 