Sainz: Este año, con el formato sprint va a ser GP realmente emocionante y lleno de acción

El español Carlos Sainz (Williams), duodécimo en el Mundial de Fórmula Uno, que viene de firmar la remontada en el pasado Gran Premio de Singapur -donde arrancó desde el fondo de la parrilla y acabó décimo- manifestó, con miras al de Estados Unidos, que se disputa este fin de semana en Austin (Texas), que "este año, con el formato sprint, va a ser realmente emocionante y lleno de acción en pista".

Le gusta Austin

"Siempre es genial regresar a Austin; y con el formato sprint, este año va a ser un fin de semana realmente emocionante y lleno de acción en pista", declaró el talentoso piloto madrileño, con cuatro victorias en la F1 y 28 podios en la categoría reina; el último de ellos hace cuatro domingos en Baku, la capital de Azerbaiyán, donde acabó tercero.

"Hemos tenido un par de semanas fuertes y estamos en una buena racha como equipo, así que tengo ganas de salir ahí y ojalá que pueda sumar más puntos con los que confirmar la quinta plaza en el Mundial de constructores ", dijo Sainz.

"Al ser un equipo con propiedad estadounidense, volver a correr en casa aporta mucha energía al fin de semana; en el que estaremos muy ocupados, pero que será uno de los mejores fines de semana del año", apuntó Carlos con miras al Gran Premio de Estados Unidos. EFE

arh