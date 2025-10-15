Sainz: Este año, con el formato sprint va a ser GP realmente emocionante y lleno de acción
La prueba se correrá este domingo en Austin, Texas
El español Carlos Sainz (Williams), duodécimo en el Mundial de Fórmula Uno, que viene de firmar la remontada en el pasado Gran Premio de Singapur -donde arrancó desde el fondo de la parrilla y acabó décimo- manifestó, con miras al de Estados Unidos, que se disputa este fin de semana en Austin (Texas), que "este año, con el formato sprint, va a ser realmente emocionante y lleno de acción en pista".
Le gusta Austin
"Siempre es genial regresar a Austin; y con el formato sprint, este año va a ser un fin de semana realmente emocionante y lleno de acción en pista", declaró el talentoso piloto madrileño, con cuatro victorias en la F1 y 28 podios en la categoría reina; el último de ellos hace cuatro domingos en Baku, la capital de Azerbaiyán, donde acabó tercero.
"Hemos tenido un par de semanas fuertes y estamos en una buena racha como equipo, así que tengo ganas de salir ahí y ojalá que pueda sumar más puntos con los que confirmar la quinta plaza en el Mundial de constructores ", dijo Sainz.
"Al ser un equipo con propiedad estadounidense, volver a correr en casa aporta mucha energía al fin de semana; en el que estaremos muy ocupados, pero que será uno de los mejores fines de semana del año", apuntó Carlos con miras al Gran Premio de Estados Unidos. EFE
arh