Piastri, Norris y Alonso, fuera de carrera a las primeras de cambio

Los dos McLaren del australiano Oscar Piastri -líder del Mundial- y el inglés Lando Norris -segundo, a 22 puntos- quedaron fuera de combate al tocarse nada más darse la salida en el sprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, en el que también se tuvo que retirar el doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin).

Alonso, que salía sexto, se tocó con el Kick Sauber alemán Nico Hülkenberg y también tuvo que abandonar la carrera corta, que se relanzará una vez salga de pista el coche de seguridad.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que salía desde la 'pole', lidera la prueba por delante del inglés George Russell (Mercedes) y del español Carlos Sainz (Williams), que salía séptimo y avanzó cuatro plazas de golpe.

La prueba corta está prevista a 19 vueltas, para completar un recorrido de 104 kilómetros.