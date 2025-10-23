'Checo' Pérez cree que Verstappen será el campeón de la Fórmula Uno en 2025

El piloto mexicano de la Fórmula Uno, Sergio 'Checo' Pérez (d), saluda al empresario mexicano Arturo Elías Ayuben en el evento de la 'Pista a la Cancha' este jueves, en la Ciudad de México (México). Pérez, subcampeón mundial del 2023, afirmó que la consistencia que caracteriza al neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, lo llevará a ganar el campeonato de la Fórmula Uno del 2025. ( EFE/ALEX CRUZ )

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, subcampeón mundial del 2023, afirmó este jueves que la consistencia que caracteriza al neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, lo llevará a ganar el campeonato de la Fórmula Uno del 2025.

"Creo que por la consistencia que siempre ha mostrado, Max tiene muy buenas posibilidades de ganar el campeonato, sin duda es el piloto que más se lo merece", señaló 'Checo' sobre Verstappen, quien marcha en tercer lugar en el campeonato de pilotos en esta temporada de F1.

Pérez, quien dejó a la escudería Red Bull al final del 2024, habló en un evento previo a la décima edición del Gran Premio de México de Fórmula 1 que se correrá este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El considerado mejor piloto mexicano de la historia reconoció que extrañará estar en la pista, pero le consuela que el próximo año volverá como uno de los pilotos de la nueva escudería Cadillac para correr su decimoquinta temporada en este serial.

"Va a ser diferente porque no voy a correr, pero será increíble ver este décimo año fuera de la pista. Va a ser una bonita carrera, es raro estar aquí y no correr, pero lo veré desde casa. Sólo será este año, el que viene voy a estar de vuelta", afirmó.

El mexicano regresa a la F1 con Cadillac

Pérez, quien acumula 39 podios a lo largo de su carrera, se mostró entusiasmado por la que dijo será su última aventura con Cadillac en la F1.

"Quiero disfrutar mi regreso en esta última etapa de mi carrera, estoy muy entusiasmado; ya tenemos todo listo, incluso el color del casco que voy a utilizar; va a ser negro", detalló.

El piloto destacó el apoyo que ha tenido por parte de su nueva escudería, a diferencia de lo que vivió en sus últimos años en Red Bull con Christian Horner, exdirector de equipo de esa escudería.

"Siempre es bueno tener un equipo que te escucha y te valora, es lo que todo piloto desea tener. Ahora estoy metido en mucho trabajo con el simulador, vamos a tener unas pruebas en noviembre ya con mecánicos e ingenieros para el arranque en enero", explicó.

Pérez estuvo con Red Bull entre 2021 y 2024, escudería con la que terminó en el cuarto lugar en el campeonato de pilotos en su primer año; acabó tercero en 2022, fue subcampeón en 2023 y culminó octavo el año pasado. EFE

