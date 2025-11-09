Lando Norris refuerza liderato al ganar en Brasil

Lando Norris se acerca al campeonato de conductores de la temporada 2025 de la F1. ( AFP )

El inglés Lando Norris (McLaren) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del año; en el circuito de Interlagos, donde su principal rival por el título, su compañero australiano Oscar Piastri, fue quinto; y los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), decimotercero y decimocuarto, respectivamente.

Norris, de 25 años, firmó su undécima victoria en la F1 -la séptima del año- al ganar por delante del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en la general-, que, tras salir desde el 'pit lane'y sufrir un pinchazo, firmó la gran remontada del día para acabar tercero una carrera que el otro hispanohablante, el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimoquinto.

A falta de tres carreras y un sprint, Norris lidera ahora con 390 puntos -24 más que Piastri; y con 49 sobre Verstappen-, después de ganar una carrera que su compatriota George Russell (Mercedes) acabó cuarto.

Por detrás de Piastri cruzaron la meta el inglés Oli Bearman (Haas) y el neozelandés Liam Lawson (RB).

El debutante francés Isack Hadjar completó un gran fin de semana para RB al acabar octavo una prueba en la que el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y el francés Pierre Gasly (Alpine) también puntuaron, al acabar noveno y décimo, respectivamente.

La próxima carrera, el Gran Premio de Las Vegas (EEUU), la antepenúltima del Mundial, se disputará el próximo 23 de noviembre en el circuito urbano de la citada localidad del estado de Nevada.

Afirmó que no piensa en el campeonato

El inglés afirmó este domingo, tras su victoria en Brasil, que todavía no se ve cerca del título de campeón del Mundial de Fórmula Uno tras un "fin de semana perfecto" en el que ganó el Gran Premio de São Paulo y el sprint.

Norris, en respuesta a una pregunta sobre si se ve cerca del título, ahora con 24 puntos de ventaja sobre el australiano Oscar Piastri, su compañero en McLaren y segundo en el Mundial, dijo: "No, en absoluto".

El piloto inglés dijo que lo decepcionó "bastante" que su coche no fuera más rápido en Interlagos y avisó que "viendo lo rápido que ha sido hoy Max" Verstappen, que terminó tercero después de haber partido del 'pit lane', el campeonato "puede cambiar muy rápido".

"Probablemente vaya a ver al equipo, los felicite y vea dónde no hemos sido lo suficientemente rápidos. Pero así soy yo y ya veremos qué podemos hacer. No queda mucho, pero puede cambiar muy rápido, como ya hemos visto hoy, así que me centraré en mí mismo, mantendré la cabeza baja, ignoraré a todo el mundo y seguiré esforzándome", comentó Norris en Interlagos.

Verstappen sorprendido por el podio

El neerlandés Max Verstappen, cuádruple campeón de Fórmula 1, afirmó que no esperaba llegar al podio en el Gran Premio de São Paulo este domingo después de haber iniciado la carrera desde el 'pit lane'.

"Subir al podio desde el 'pit lane' era algo que no me esperaba en absoluto, incluso con un pinchazo al principio de la carrera, por eso tuvimos que volver a entrar en boxes. Así que sí, un resultado increíble para nosotros, muy contento con ello y muy orgulloso de todos los miembros del equipo", dijo el piloto de Red Bull.

El multicampeón reconoció que el fin de semana en Brasil fue "muy duro" para su equipo y señaló que la carrera, "bastante intensa", tuvo mucha acción y adelantamientos.

"Ayer fue muy duro para nosotros, pero ya sabes que nunca nos rendimos, siempre intentamos mejorar y tratar de ganar más tiempo por vuelta y, afortunadamente, hoy lo hemos vuelto a conseguir", comentó.

Tras lograr el podio en Interlagos, Verstappen se mantiene en tercera posición en la clasificación de pilotos, con 341 puntos, por detrás de Lando Norris (390) y Oscar Piastri (366), ambos de McLaren. EFE

mp/gbf